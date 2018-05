Allanamientos por droga en Rafaela y Sunchales

En horas de la madrugada de este domingo personal de la Brigada Operativa Antinarcóticos V de la ciudad de Rafaela, procedió a concretar dos allanamientos, uno en Rafaela y el restante en nuestra ciudad. Los mismos estuvieron bajo la supervisión del Director de Policía Gabriel Imhoff, titular de la Dirección de Narcocriminalidad; el Subdirector Fernando Escobar; y contó con el apoyo de efectivos de la Unidad Investigativa Antinarcóticos de Rafaela a cargo de su Jefe el Subcomisario Fernando López; y la colaboración del Grupo de Irrupción del Escuadrón Vial Rafaela de Gendarmería Nacional. Los allanamientos estarían enmarcados en diferentes causas investigadas por el Juzgado Federal a cargo del juez Federal, Dr. Miguel Abásolo, Secretaría del Dr. Federico Haefelli y del Fiscal Federal Federico Grimm.

El Primero de los allanamientos se concretó en calle Esperanza al 600 del barrio Colón de la ciudad de Sunchales; mientras que el segundo se realizó en calle Menchaca al 700 del barrio La Cañada de nuestra ciudad.

Datos más finos

Otras informaciones dan cuenta que el operativo -destinado a atacar el narcomenudeo- comenzó a delinearse el sábado cerca de las 22:30 y fue concretado por personal de la Brigada Operativa Antinarcóticos V a cargo de su Jefe el Subcomisario Cristian Díaz, dependiente de la Dirección Narcocriminalidad de la Policía de la Provincia de Santa Fe.

"El primero nació a raíz de una investigación que se inició en el mes de setiembre del año 2016 por la Brigada Operativa Antinarcóticos con asiento en Rafaela y derivó en el allanamiento de calle Esperanza de Sunchales, lugar desde donde se procedió al secuestro de material estupefaciente, marihuana, elementos de corte y fraccionamiento, y a la detención de dos jóvenes -uno de estos menor de edad- identificados como O.D.E.D (18) y D.J.D, (15), -este último muy conocido en la ciudad por distintos delitos cometidos contra la propiedad, quien posteriormente fue entregado a su progenitora-; mientras que el mayor quedó en carácter de detenido e incomunicado. Dicha investigación se desarrolló a lo largo de 12 meses lográndose el mencionado resultado positivo".

Satisfacción

Consultado al Jefe de la Brigada Operativa Antinarcóticos V, el Subcomisario Cristian Díaz, manifestó: "Hace un año que tomé el cargo de la Brigada y los resultados se van dando de forma positiva gracias al apoyo de la gente, que es la que se anima a denunciar cosas que hace tiempo atrás eran tabú en distintas ciudades. Muchos perdieron el miedo por ver a sus hijos enfermarse por este flagelo que nos acecha y gracias a la justicia y distintos medios disponibles como buzones de la vida hoy lo pueden hacer anónimamente. No somos ingenuos y sabemos que no podemos tapar el sol con un dedo, pero el gran esfuerzo que realiza el personal a mi cargo -un gran equipo de trabajo-, estamos logrando grandes resultados tendientes a erradicar el narcomenudeo en distintas ciudades del departamento Castellano. No quiero dejar pasar el apoyo y el esfuerzo que realiza a diario el Juzgado Federal y la Fiscalía Federal ambos de Rafaela; el Ministerio de Seguridad de la Provincia de Santa Fe; la Dirección Policía de Investigaciones y la Dirección Narcocriminalidad, como así también los medios de comunicación que son los que hacen posible que la gente se entere de mucha información la cual las incentiva a que se pueda lograr un cambio rotundo en esta lucha".