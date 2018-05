Rosario concentró la discusión para desfederalizar el narcomenudeo

Autoridades y representantes de instituciones de varios puntos del país, asistieron este miércoles al primer Encuentro Nacional por la Desfederalización de los Delitos de Narcomenudeo. La jornada, impulsada por el senador provincial por el departamento General López, Lisandro Enrico (UCR), tuvo lugar en el hotel Ariston de Rosario y se extendió desde las 8 hasta pasadas las 17:30, con el cierre a cargo de la Ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich. También estuvieron el Ministro de Justicia de Santa Fe, Ricardo Silberstein, y el fiscal general de Santa Fe, Jorge Baclini, entre otros.

Es para señalar que sobre el final se firmó un documento en el cual se pide la inclusión del tema de la desfederalización de los delitos de narcomenudeo en el proyecto de reforma del Código Penal. En un primer panel, estuvieron los fiscales generales y procuradores de Salta y de Córdoba, dos provincias que ya se adhirieron adherido a la Ley de Narcomenudeo y compartieron su experiencia. Luego al mediodía, hubo un debate abierto, donde los presentes dieron su opinión al respecto, además de plantear sus puntos de vista y contar experiencias.

Perseguir la venta y no a los adictos

Enrico aseguró que “este es uno de los temas fundamentales para dar una lucha frontal y real contra el narcotráfico” y la venta de droga en los barrios, el envenenamiento “crónico de los adolescentes” y la “corrupción policial que muchas veces se enquista en todo esto”.

“Es importante entender que la Justicia Federal no es eficiente ni suficiente para dar respuestas a la criminalidad que representa el narcotráfico. Día a día crecen los bunkers y los kioscos de droga, la venta se esparce por todos los pueblos, y la Justicia Federal sola no llega”, reconoció el legislador. En este orden, confió en incorporar a la justicia santafesina y a todas las provincias, a que “se sumen con sus fiscales y jueces, al juzgamiento y a la persecución penal de la venta de drogas, no de los adictos”.

Es para destacar que previo a esta cita, Lisandro Enrico ya había estado en Capital Federal promoviendo el evento. En aquel viaje transmitió la idea y sumó el apoyo de autoridades del Ministerio de Justicia de la Nación, Ministerio de Seguridad de la Nación y de la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar).

“Vengo luchando y bregando por un cambio de leyes en materia de venta de drogas hace tiempo. Ahora el pedido va a ser para todas las provincias argentinas, para que no solo persigamos este objetivo de desfederalización en Santa Fe, sino que sea a nivel nacional”, destacó.

Bullrich: “Santa Fe tiene que votar una ley de desfederalización”

Finalmente, la Ministra de Seguridad, sostuvo que el problema no es del sistema “sino del tipo de trabajo para cortar las cadenas criminales” y que es bueno que Santa Fe vote una ley de desfederalización. “Se lo dije al gobernador (Miguel Lifschitz). Tiene que ser una tarea coordinada que le permita al país liberarse del narcotráfico y a Santa Fe del problema que tiene en las grandes ciudades y pueblos donde la gente sufre y la pasa mal”.

Además, admitió que al empezar su carrera “tenía una idea más crítica de separar al narcotráfico con el narcomenudeo porque tenía una formación más teórica respecto de la necesidad de no cortar la tarea” y de poder seguir adelante con las investigaciones y de generar una sola línea de investigación.

En este sentido, aclaró: “Siempre tuve la inquietud y necesidad de pensar que uno tiene una planificación estratégica de cómo se combate el narcotráfico pero también, hay que tener en cuenta la seguridad y la vida cotidiana de la gente”.

Bullrich, indicó que en la medida que fue avanzando “modificó” su opinión en cuanto a generar un verdadero trabajo convergente contra el narcotráfico y el narcomenudeo: “Pusimos un enorme esfuerzo en impulsar un paradigma en las fuerzas federales para que el 80% de los decomisos sean por inteligencia e investigación y 20% por casualidad”.

