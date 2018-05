Piden la emergencia para el sector lácteo santafesino

Fernando Córdoba, presidente de MEPROLSAFE, dijo a INFORURAL que "pasamos de una sequía importante a lluvias que también están propvocando algunos perjuicios, aunque también es cierto que tenemos zonas como la región de Suardi y San Guillermo donde todavía hace falta que llueva más. Pero este pedido excede a la emergencia climática, sino que tiene que ver con otras situaciones que están afectando al productor".

En ese sentido, Córdoba lamentó la decisión del Banco Nación de suspender por dos meses la negociación de valores, concretamente la compra de cheques, una manera que los productores tienen de financiarse para necesidades de corto plazo. "El Banco Nación era lo más barato que había para vender cheques. Las tasas de los bancos privados están en 38/40% anual y en las mutuales tenés que hablar de más del 50% anual de interés e incluso hasta del 60%. El Nación estaba cobrando 29%, pero ahora suspendió estas operatorias por dos meses".

La reunión del Consejo Provincial fue presidida por la ministra de la Producción, Alicia Ciciliani y por director de Lechería, Roberto Tión. Por MEPROLSAFE, además de Córdoba, estuvo Marcelo Aimaro, secretario de la institución. Además, asistieron el presidente de la Sociedad Rural de Rafaela, Pedro Rostagno; el Ing. Gustavo Vionnet en representación de CARSFE; y por la Asociación de Pequeñas y Medianas Industrias Lácteas (Apymil) lo hicieron Fernando Canut y Mauro Pinasco, presidente y vice respectivamente, además de Mariano Viroglio, gerente de la entidad. En cambio, no participó del encuentro ningún representante del Centro de la Industria Lechera, que concentra a las empresas más grandes del sector lácteo.

Unidad del sector

La ministra Ciciliani propuso construir un proyecto común desde la lechería santafesina, a partir de las dificultades que supondrán las condiciones macroeconómicas de la Argentina. "Tenemos que ir con una voz única a plantear los problemas de la lechería de Santa Fe", pidió la ministra.

El próximo lunes habrá una reunión de la Mesa Sectorial en Buenos Aires, convocada por el Ministerio de Agroindustria, pero en este caso a la provincia de Santa Fe no la han invitado, como a ninguna de las otras provincias lecheras de la Argentina, caso Buenos Aires y Córdoba, por ejemplo. La ministra le pidió a sus interlocutores de la producción y de las empresas lácteas que insistan con el reclamo de los 150 millones de pesos que el gobierno nacional aún adeuda desde la promesa de asistencia efectuada el año pasado a los tamberos de la región santafesina, para créditos subsidiados a tasa cero y sobre los cuales hasta ahora solo se entregaron 100 millones de un total de 250 comprometidos por el entonces ministro Ricardo Buryaile.

En cuanto a la situación de precios, Córdoba señaló que "luego de venir planchados unos 6 meses, pero en los dos últimos meses hubo una recomposición de entre 20 y 25 centavos mensuales. Tenemos señales de las empresas acerca de que va a continuar ese proceso de recuperación de precios, lo que no significa de ninguna manera que la actividad haya recuperado rentabilidad. Además, las lluvias es probable que ocasionen alguna disminución en la producción y hay zonas, como la región de San Guillermo, donde no hay pasturas para el invierno, no se pudieron implantar verdeos y habrá problemas para alimentar las vacas. Además, la devaluación provocada por la corrida del dólar también nos va a impactar en los costos!. Hoy los precios están en el orden de los 6,20 pesos por litro aproximadamente, en promedio.

Córdoba indicó que "el mensaje que tenemos de la industria es que el precio va a subir, pero esto no significa que el precio sea justo. Por eso queremos pedirle al Ministero de Agroindustria, nuevamente, que se haga un serio estudio de la cadena láctea. Todos sabemos lo que le cuesta al productor hacer un litro de leche, pero también queremos que se sepa cuáles son los valores que manejan las pymes monoproducto, las pymes multiproductos y las empresas grandes. Debemos saber cuánto es el costo del transporte, cuánto cuesta transformar la leche en queso, cuánto es el costo de la comercialización, a qué precios se vende en góndola y cuánto se queda el Estado con los impuestos que nos cobra, que nosotros calculamos que está en el orden del 40% del total de dinero que ingresa a la cadena".

Entre los muchos temas que formaron parte de la agenda, se habló de la necesidad de un programa intensivo de mejoramiento de los caminos rurales. En tal sentido, la provincia aguarda la posibilidad de contar con un financiamienot externo, por vía de un pedido de endeudamiento por 500 millones de dólares elevado a la Legislatura, para poder desarrollar un plan de obras en esa dirección. Y también la cuestón tarifaria formó parte de los temas del orden del día, en la búsqueda de algún mecanismo que permita a las pymes lácteas y a los productores tener tarifas más accesibles y diferenciadas.