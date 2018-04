Lotería de Santa Fe modifica los sorteos de Quiniela para este lunes

General 30 de abril de 2018 Por Lotería de Santa Fe

La Caja de Asistencia Social - Lotería de Santa Fe - informa que la grilla de horarios de los sorteos previstos para este lunes y martes 1 ha sufrido modificaciones.En virtud del día no laborable, este lunes no habrá sorteo de las modalidades "Matutina" y "Nocturna". El martes, en tanto, no habrá ningún sorteo.