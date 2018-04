Ya está el cronograma para la primera fase de la Copa Santa Fe 2018

La versión 2018 de la Copa Santa Fe está cada días más cerca. El certamen será presentado el jueves 3 de mayo en la gobernación de la provincia, y el viernes 4 comenzará la disputa de la primera instancia.

En esta fase, los representantes de la Liga Rafaelina serán Ferro y Peñarol, que se enfrentarán para pelear por un lugar en el cuadro mayor. El primer juego será en el estadio de los Bichos Colorados, a la vera de la Ruta 34.

Los equipos de Sunchales, por su parte, deberán esperar a que se definan los primeros cruces para conocer cuándo será su debut y cuáles serán sus rivales.

PRIMERA FASE

Programación de los encuentros de ida, a disputarse entre los días viernes 4, sábado 5 y domingo 6 de mayo. Los días 12 y 13 de mayo serán las revanchas.

LIGA VERENSE: Deportivo Unión de Crespo vs Huracán F.C

—

LIGA RECONQUISTENSE: Tigre de Avellaneda vs Matienzo de Romang

—

LIGA OCAMPENSE: C. Ex Alumnos de San Antonio vs Soc. C. Huracán

—

LIGA DEPORTIVA DEL SUD: Firmat F.C. vs C.A. Argentino

—

LIGA INTERPROVINCIAL: C.A. Arteaga M.S.B. vs C.A. Federación

—

LIGA CAÑADENSE: C.A.Defensores de Armstrong vs Asoc. Dep. Everton Olimpia de Cañada de Gómez

—

LIGA CASILDENSE: 9 de Julio de Arequito vs Belgrano de Arequito

—

LIGA PAIVENSE: C.A. El Pirata de Los Zapallos vs Central Helvecia

—

LIGA GALVENSE: C.A. Irigoyense de Pueblo Irigoyen vs Unión Deportiva y Cultural de Bernardo de Irigoyen

—

LIGA VENADENSE: C.A. Jorge Newbery de Venado Tuerto vs Belgrano de Santa Isabel

—

LIGA RAFAELINA: C.A. Ferrocarriles del Estado vs C.A. Peñarol

—

LIGA DEPARTAMENTAL SAN MARTÍN: C.A. Nuevo Piamonte vs C.A. Sastre

—

LIGA CERESINA: C.A. San Lorenzo vs C. A. Tostado

—

LIGA SANLORENCINA: Beltrán F.C. vs C.A. Timbuense

—

LIGA TOTORENSE: C. Sportivo Rivadavia de San Genaro vs C. Totoras JR.

—

LIGA REGIONAL DEL SUD: C. Unión Arroyo Seco vs C. Porvenir Talleres de V. Constitución

—

LIGA ROSARINA: C. Morning Star vs C. Ateneo Pablo VI

—

LIGA ESPERANCINA: C.A. Unión vs Asoc. Dep. Juventud

—

LIGA SANTAFESINA: C.N. El Quillá vs C.A. Sanjustino