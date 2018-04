El gobierno promete que "es el último gran aumento de tarifas" y que la inflación bajará

Esta mañana, el senador de Cambiemos criticó a la gestión kirchnerista por haber dejado un esquema tarifario "absolutamente insostenible" y un sistema energético "a punto de colapsar".

"Llegó un punto de colapso y estamos saliendo de esa mentira hacia una realidad con esfuerzo, pero este es el último aumento de tarifas que hay, después seguirá aumentando con la inflación como cualquier precio, pero es una inflación que va a ir bajando y esta es la realidad de Argentina", afirmó en diálogo con radio Mitre.

El presidente provisional del Senado también destacó el "planteo y la propuesta" de los aliados de la coalición gobernante, que derivó en la decisión de "aplanar los aumentos de tarifas para que no peguen en los meses de mayor consumo que es el invierno".

Hoy se conoció que la preocupación por las tarifas es uno de los temas que más preocupa a la población, sobrepasando la seguridad.

Y reconoció que "el dolor lo siente más una franja de población que está por encima de la tarifa social", remarcó que "la tarifa social no ha aumentado, un señor muy rico preferirá no pagar el aumento pero no le pega tanto en su economía familiar".

En tanto, el vicepresidente del Comité Nacional de la Unión Cívica Radical (UCR), Ricardo Colombi, aseguró hoy que el reacomodamiento tarifario es "una de las cuestiones fundamentales" dentro del PBI para llegar al "equilibrio fiscal" y que la alternativa es "la emisión de moneda y más inflación".

Agregó que pese al "aporte" y la "contribución" que están hace cada provincia y municipio sigue habiendo asimetrías y déficit en el sistema que es necesario cubrir.

"Hay que entender que todos estamos haciendo nuestro aporte y contribución, pero sigue habiendo asimetrías entre la Capital Federal, el conurbano y gran parte del país. Hay miles de personas que han obtenido una jubilación sin ningún tipo de aporte, lo que produce un déficit en el sistema y hay que cubrirlo", apuntó Colombi.

Colombi dejó claro que en la UCR y en Cambiemos son "conscientes" del efecto que ocasiona el aumento de tarifas en la sociedad.

"Hoy puede causar malestar, y lo está causando, pero vamos a tratar de que tenga el menor efecto posible y que se pueda amortizar el aumento en cuotas", señaló

"En el corto plazo" estas medidas "van a tender a solucionar los problemas de fondo", puntualizó.

El vicepresidente de la UCR indicó que el rol que comenzará a tomar el partido en el esquema oficialista "es el de tener mayor presencia", con el fin de posicionarse "para disputar más intendencias y gobernaciones y seguir siendo parte integrante de la alianza Cambiemos".