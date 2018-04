Unión buscará seguir en carrera por el ascenso

Para Unión no hay mañana. Sabe que debe conseguir un triunfo por dos o más goles para seguir avanzando hacia el segundo ascenso a la B Nacional.

Este domingo, a las 16, intentará revertir el 0-2 que se trajo desde Chubut, donde perdió el domingo pasado con Deportivo Madryn. En aquel encuentro los del sur se impusieron con goles de McCoubrey y Llanquetrú.

No será fácil, tal cual lo expresó Adrián Tosetto en el programa radial Interior Futbolero. En la emisión, el entrenador comentó que "hay que trabajar mucho sobre la cabeza del jugador" y que "quedar afuera ahora me dolería muchísimo, pero no sería un fracaso".

El juez para el desquite será Adrián Franklin, quien tendrá como asistentes a Alejandro Schneller y Daniel Zamora.

LAS REMONTADAS DE TOSETTO

El DT del Bicho Verde sabe de revertir series. En su experiencia dirigiendo playoffs, de cuatro veces que comenzó en desventaja, logró dar vuelta el resultado en tres oportunidades.