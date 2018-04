Unión jugará con Deportivo Madryn en la Tercera Fase

La dinámica impredecible del Torneo Federal A determinó que Unión deba viajar más de 1500 kilómetros para afrontar su primer partido de la Reválida. Los de Tosetto visitarán a Deportivo Madryn el próximo domingo y la revancha se jugará el 22, en el Estadio de la Avenida.

Hasta minutos antes de las 21, todo indicaba que el Verde se cruzaría con Atlético Paraná. Los entrerrianos vencían 2 a 0 a Sportivo Belgrano, y si clasificaban, enfrentarían al conjunto de nuestra ciudad. Pero La Verde lo dio vuelta y el destino cambió en unos pocos minutos.

Así, el Aurinegro recibirá al Bicho Verde el próximo domingo. La revancha se jugará una semana más tarde, en Sunchales.

Pese al extenso viaje que deberá afrontar, el plantel de Adrián Tosetto llegará a este primer partido tras 28 días de descanso y preparación.

¿Cómo sigue la Reválida? Los cuatro equipos que logren avanzar, pasarán a la Cuarta Fase. Esta instancia estará integrada por un total de ocho clubes, ya que se agregarán los cuatro que no hayan logrado el ascenso directo en el Pentagonal. Las llaves se disputarán por el sistema de eliminación directa, con partidos de ida y vuelta.

ÚLTIMO ANTECEDENTE

La última vez que Unión y Deportivo Madryn se enfrentaron fue por el Nonagonal del pasado Federal A. En esa tarde del 1 de abril, el Bicho se impuso por 3 a 1 en Avenida Belgrano, con goles de Hugo Bergese, Diego López y Ezequiel Carballo.





EL RESTO DE LOS CRUCES

Gimnasia y Tiro vs Sportivo Belgrano

Chaco For Ever vs Alvarado

Sarmiento vs Crucero del Norte