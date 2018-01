En vísperas de un año intenso

Señalábamos en nuestra columna anterior que el Gobernador Miguel Lifschitz decidió mostrar su juego para que no queden dudas sobre sus intenciones: reformar la Constitución con la posibilidad de ser reelecto; semejante movimiento obligaría a propios y extraños a exponer los suyos, en una fina jugada de ajedrez.

El "bonfattismo" ya se había pronunciado a favor de la reforma constitucional a través del jefe de la bancada de diputados Rubén Galassi, quien fue más allá y coincidió con la idea de abrir el FPCyS "a otras miradas y objetivos", aclaró el ex- hombre fuerte de Bonfatti en el gobierno y ahora su lugarteniente en Diputados; "Yo hablo de un voto cultural, sociológico del peronismo, no me refiero a las superestructuras", aclaró Galassi cuando se le hizo notar que Omar Perotti, Agustín Rossi, el Diputado Busatto (a los que seguramente se le sumarán otros cuando terminen la modorra veraniega) salieron a dinamitar cualquier atisbo de alianzas.

El Gobernador creyó conveniente y oportuno ponerle fin a un capítulo clave de lo que hace una semana describíamos como una novela de verano, que ya estaba tomando una peligrosa densidad interpretativa que debilitaría su gestión y al mismísimo Frente Progresista, señalando que no se veía en un mismo espacio con el peronismo, al que simbolizó como "el pasado".

Por decoro político y coincidiendo filosóficamente con Galassi, el Ing. Lifschitz no cerró la puerta a quienes deseen sumarse al FPCyS para seguir construyendo una alternativa a Cambiemos; pero siempre dentro de la nave insignia que los sentó en el poder en el 2007: el FPCyS, cuyos socios principales son los radicales no adscriptos en Cambiemos - la mayoría territorialmente hablando - a los que no quiere espantar con acuerdos sibilinos.

Este año, como dijimos, será el de los armados. A nivel nacional el peronismo ya le hizo saber al Presidente Macri que endurecerá posiciones en busca de consolidar un proyecto por fuera del ex- FPV ahora Unidad Ciudadana, que apunte a competir con ciertas chances en el 2019.

En Santa Fe, los herederos del General apuntan al mismo objetivo: seguir consolidando estructuralmente al Partido (que los llevó a salir segundos en la reciente elección nacional) para que todos los aspirantes a la gobernación en el 2019 compitan en las Paso, con el ferviente compromiso de apoyar en el camino hacia la Casa Gris a quien resultare triunfador. Por las dudas, el "Chivo" Rossi (ya sin su legendario bigote) se auto excluyó.

Miguel Lifschitz ya desafió: "tengo el sucesor". ¿Es una certeza o una carta intimidatoria?. Mientras tanto, no abandona la posibilidad, ¿ni las negociaciones?, para lograr "los consensos" que le permitan su pase a la historia reformando la Carta Magna.

Dicen que se molesta con quienes le fijan el plazo del mes de marzo para enviar el mensaje, que bien podría no ver la luz nunca, susurran a su alrededor. Ahí es donde entrará a cobrar fuerza la infidencia del sucesor, ¿o sucesora?.

Mientras tanto, el inquieto flamante Ministro de Obras Públicas, Pedro Morini hace caso omiso a las infernales sensaciones térmicas de este verano implacable, fatigando las rutas para interiorizarse - y de paso hacer sentir el rigor de la gestión - de las obras públicas en marcha (más de mil, asegura). "Pedro" quiere más "efectividades conducentes" en el área, y lo hace saber no solo con su enérgico tono de voz; sino con su trabajo.

En otra área vital para la consolidación de la gestión de Lifschitz, el Ministerio de la Producción, su nueva inquilina Alicia Ciciliani busca imponer su impronta socialista, intentando replicar el modelo Bertero- Binner modelo 2018, con un guiño a los grandes grupos y mucha tecnocracia hacia adentro del Ministerio, y aliados gremiales de la industria y los servicios. Ciciliani busca recomponer acciones con mirada de cadenas de valor en aquellas que sean sustentables y poniendo una mirada en la macro economía y los mercados globales, todo lo cual deja a los representantes gremiales empresarios ante la duda de cómo se las va a arreglar con la economía real y regional, esto, el "día a día", por ejemplo con los costos energéticos.

En este tema, el energético, Verónica Geese tendrá un rol preponderante este año en su Secretaría de la Energía, precisamente en un área en que la gestión Macri pondrá énfasis en seguir avanzando en los "costos reales" de los servicios, que traerán no pocas tribulaciones a los sectores productivos.

Geese jugará muy fuerte el rol prioritario de las energías alternativas, no sólo por los beneficios medio ambientales, sino para alivio del bolsillo del público y los sectores productivos; un ejemplo de ello es el incipiente programa Prosumidores, al que habría que buscarle la pata financiera para su definitiva consolidación.

En el otro extremo, quienes le hicieron retroceder un par de casilleros a Lifschitz fueron los políticamente imprudentes, humanamente insensibles y funcionalmente fanáticos burócratas funcionarios de la Subsecretaría de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes del Ministerio de Desarrollo Social, que involucraron al gobierno en un innecesario escándalo con el tema de la adopción de un niño a cargo de una familia solidaria.

Dimes y diretes de un verano exigente. E interminable.