Lucas Martina: "Si no sos duro de la cabeza, la presión cae de todos lados"

El Bicho Verde sabe que debe dar un vuelco de 180 grados en su producción basquetbolística para tratar de mantenerse una temporada más en el Torneo Federal de Básquet. Con tan sólo un triunfo en 12 presentaciones, el equipo está último en la División Santa Fe y, hoy por hoy, se encuentra en puestos de descenso. Es por eso que la dirigencia, a pedido del entrenador Martín Méndez, confirmó la vuelta de Lucas Martina. El ala pivote cordobés, que hasta el año pasado jugó en el club, reemplazará a Brian Romero, que había llegado a principios de esta temporada.

En un mano a mano con El Eco, Martina comentó que "los dos cambios que hizo la dirigencia, con el Bebo y el caso mío, le van a dar fuerza a los chicos, porque este es un plantel muy joven y ellos necesitan alguien que los empuje y los aliente. Los chicos juegan bien, pero son un equipo corto que arrancó con el pie izquierdo y es difícil". En el mismo sentido, señaló que "si no sos medio duro de la cabeza, empieza a caer la presión de todos lados".

A la hora de hablar de los motivos que lo llevaron de nuevo a ponerse la verde y blanca, explicó que "Unión es como mi segunda casa, tengo una relación de amistad con Martín (Méndez). Él me habló a principios de diciembre y me dieron ganas de volver". "Basquetbolísticamente no estaba haciendo nada, pero el equipo estaba en una situación complicada y voy a darle una mano, a tratar de ayudarlo a salir lo mejor posible de todo esto", agregó el hombre de Las Junturas.

Con respecto a su forma física, Martina comentó: "Creo que con los 20 días que tengo para entrenar voy a llegar para jugar en una forma aceptable. Sé que no voy a ser el que jugó en 2016 y 2017, pero tengo que tratar de hacer otras cosas y ayudar defensivamente".

Por último, y con referencia a las posibilidades de permanencia, analizó: "Conozco la categoría y es complicada, hay equipos muy duros. Yo creo que de local podemos ganar tranquilos, pero el problema es ganar afuera". "El fixture arranca con 4 partidos de local de 5, ganando esos 4, le tiramos la presión a los que están adelante nuestro. Eso es lo que hay que tratar de hacer para lograr que los otros se equivoquen, porque nosotros no tenemos error", concluyó.