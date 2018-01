Asumió ayer el nuevo Consejo Directivo Nacional de Atilra

Fuegos artificiales, mucha gente vestida para lo ocasión, un escenario impecable, representantes de diversos puntos del país. Todo lució como una verdadera fiesta, la de los trabajadores de la industria láctea renovando, reiniciando, colocando un nuevo punto de partida a su representación gremial, en un momento controvertido del empleo en general y del sector en particular.

No obstante la coyuntura, la incertidumbre que envuelve distintos aspectos de la actividad, desde el tambo hasta la góndola, no empañaron el lanzamiento del período institucional 2018-2022 de la Asociación de Trabajadores de la Industria Láctea de la República Argentina.

Anoche en Low Disco, un espacio único de nuestra región por infraestructura, tecnología y belleza, se realizó el Acto de Asunción del Nuevo Consejo Nacional de ATILRA, que constituyó directamente en una celebración preparada hasta el mínimo detalle.

El mismo quedó facultado tras el acto comicial celebrado el pasado mes de agosto, donde, a nivel nacional, sobre 17.023 votantes la Lista Celeste, encabezada por Héctor Ponce obtuvo 15.973 sufragios, es decir el 93,83%. De esta manera "Etin" renovó su lugar como Secretario General, rol que desempeña desde hace 31 años, por cuatro más.

Además de una gran representación de los trabajadores de distintas seccionales, se hizo presente un importante número de autoridades. Además de las autoridades de la localidad de Sunchales estuvieron el senador departamental Alcides Calvo, en representación del Gobierno Provincial el subsecretario de Municipios y Comunas, Pablo Pinoti, por el Nodo Región 2 estuvo el coordinador de salud, Dr. Ernesto Bosco. También, y representando al Gobierno Nacional, el subsecretario de Lechería, Alejandro Sammartino. Además, estuvieron representantes de otras entidades gremiales y de la cadena láctea como Miguel Paulón, presidente del Centro de la Industria Láctea.

"Las cosas se cuentan solas"

El acto tuvo momentos emotivos, celebrados por los trabajadores que colmaron el centro cultural, todo matizado por los tamberos y trompetas y decorado por las banderas de ATILRA. Tras un extenso festejo se comenzó con la firma de las actas por parte de los nuevos integrantes del Consejo Nacional y tras el repaso de toda la lista el locutor solicitó unas palabras al secretario general.

Alrededor de las 22:30, 2 horas y media después del comienzo del encuentro, Héctor Ponce se dirigió a los afiliados para "bindarles un sincero y enorme agradecimiento a quienes son los verdaderos dueños de ATILRA".

Luego desarrolló: "No creo que deba abundar en demasiadas palabras. No hay demasiadas cosas para contar y tal vez las cosas se cuenten solas. Esto no tiene que ver con brindar juicios de valor respecto de lo que cada uno de nosotros podamos pensar sino que es mucho más importante que cada uno de ustedes piense y reflexione respecto del actual cuadro de situación que vive la organización sindical por el contexto que es la actividad lechera y en ese contexto lo que es la industria, a la cual pertenecemos a lo ancho y a lo largo del país. Y digo esto porque seguramente cuando uno transmite una idea muchas veces lo hace con la idea de que lo que se transmite pueda ser tomado por parte de quien lo escucha. En este caso me parece que si hay algo que es importante es que cada uno de ustedes pueda reflexionar por cuenta propia, porque lo que yo le pueda decir está cargado de subjetividad y tiene que ver con lo que uno a lo largo de los años ha incorporado dentro del intelecto y dentro del corazón. Consecuentemente no hay una sola verdad, está la verdad que cada uno de nosotros tiene, pero está también la verdad que cada uno de los compañeros tiene".

Tras intentar encontrar la reflexión por parte de los trabajadores expresó que "La verdad es muy importante para saber dónde estamos parados y para saber la proyección que nuestra organización sindical puede tener de cara al futuro, es muy importante no olvidar el pasado. Nicolás Avellaneda acuñó una frase que hasta el día de hoy se la recuerda, que es que "aquellos pueblos que olvidan su historia tienen la posibilidad o pueden estar condenados a volver a repetirla".

Finalmente, y entre los vítores y aplausos de gran parte del auditorio, manifestó que "lo que hemos hecho durante todo este tiempo es sembrar conciencia solidaria colectiva e insertar a todos los trabajadores y trabajadoras del país en un proyecto donde todos se sientan integrados porque son parte de ese proyecto".

