Unión arranca la Segunda Fase del Federal A en Chaco

El Bicho Verde ya conoce fechas y rivales para la Zona B de la Segunda Fase del Torneo Federal A. Hará su estreno visitando a uno de los mejores equipos de la primera fase, Sarmiento de Resistencia, que terminó líder e invicto en la Zona 4.

Fecha 1 - 04/02/18

Sarmiento vs Unión

Fecha 2 - 11/02/18

Unión vs Sportivo Belgrano

Fecha 3 - 18/02/18

Central Córdoba vs Unión

Fecha 4 - 25/02/18

Unión vs Defensores de Villa Ramallo

Fecha 5 - 04/03/18

Chaco For Ever / Crucero del Norte vs Unión *

Fecha 6 - 11/03/18

Unión vs Gimnasia y Tiro de Salta

Fecha 7 - 18/03/18

Chaco For Ever / Crucero del Norte vs Unión *

* Chaco For Ever y Crucero del Norte tienen un partido entre sí suspendido. Resta definir si serán los chaqueños o los misioneros quienes jueguen cuatro veces de local.