El Gobernador presidio un encuentro en defensa del movimiento cooperativo y mutual

Lifschitz manifestó que “esta provincia nació con el mutualismo y con el cooperativismo, que son parte de su historia y de su esencia. No podemos imaginar a Santa Fe sin el movimiento cooperativo y mutual. Y esto no se debe solamente a una historia romántica de lucha de la organización de pequeños productores y de trabajadores para defender sus intereses, sino que es parte del futuro”.

“Si miramos a alguno de los países más desarrollados del mundo, a aquellos que tienen mejores índices de calidad de vida y de desarrollo humano, veremos que se trata de naciones que privilegian al movimiento cooperativo y mutual, que están protegidos mediante sus respectivas legislaciones”, destacó el gobernador.

“Por eso tiene un enorme valor que estemos aquí reunidos ante un tema puntual que podría parecer aislado pero que, en realidad, apunta al corazón del movimiento mutual y cooperativo y al corazón de un modelo de desarrollo de país”, enfatizó Lifschitz y señaló que no se trata de un tema meramente “económico”, sino de “principio jurídico pero, además, social y político”.

El gobernador afirmó que “el 10% del Producto Bruto de la provincia está asociado al movimiento cooperativista y mutual, no solamente de manera directa sino que se desarrolla una gran actividad económica a través de pequeñas y medianas empresas comerciales, industriales y de servicios que viven o están vinculadas en al funcionamiento de las cooperativas y mutuales de la provincia” y reivindicó la tarea de “las cooperativas eléctricas, de agua potable y de saneamiento, complementando la actividad del Estado”.

“Hay poco tiempo y debemos aprovecharlo de la mejor manera posible”, advirtió el gobernador, y consideró que “los temas tributarios no debieran discutirse con este apuro” porque “hacen a las bases mismas del desarrollo a la economía y al contrato social entre el Estado, la sociedad civil y los actores económicos. Por ello deben discutirse de manera transparente, con la participación de todos los actores”, señaló.

Seguidamente, propuso convocar “a los legisladores nacionales que asumirán el 10 de diciembre porque en esto no puede haber posicionamientos partidarios. Me parece que los legisladores santafesinos, de manera unánime, deben defender al movimiento cooperativo y mutual”, e incluso extender la convocatoria a “legisladores de Córdoba y de Entre Ríos porque tenemos la misma problemática”, aseguró Lifschitz y remarcó el “compromiso del gobierno provincial de acompañarlos y liderar esta demanda en el Congreso Nacional. Tenemos que hacer saber que acá está Santa Fe, las cooperativas y el mutualismo, y que no nos vamos a dejar llevar por delante”.

“Vamos a pedirles una reunión a las máximas autoridades nacionales. Sabemos que hay una decisión política y que se trata de un tema profundo pero tenemos que intentarlo porque está en juego el desarrollo económico, cooperativo y mutual de Santa Fe y de otras provincias”, concluyó.

ALTO IMPACTO

A su turno, el ministro de la Producción, Luis Contigiani, se refirió al “pedido especial del gobernador para que desde el Ministerio se entablara un diálogo directo con los mutualistas y cooperativistas, debido a la posibilidad de que se grave con Impuesto a las Ganancias a los servicios financieros o económicos que genera el mutualismo”.



Contigiani afirmó que la “situación preocupa muchísimo y tiene un alto impacto en la provincia de Santa Fe, mucho más que en otras. Queremos establecer una agenda de acciones y una hoja de ruta a seguir para que al cooperativismo y al mutualismo no se los equipare con una sociedad anónima porque tienen un capital social y un alto impacto en el desarrollo local y territorial en las pequeñas y medianas localidades”, destacó.

“Con el máximo esfuerzo posible, responsabilidad institucional y madurez democrática, tenemos que persuadir y convencer de que una cooperativa o una mutual no es lo mismo que una sociedad anónima”, insistió el ministro, por lo que “no puede ser tratada de la misma manera”, sostuvo.

VOCES REPRESENTATIVAS

Durante el encuentro, representantes de diversas federaciones cooperativistas y mutualistas integrantes del Consejo Provincial de Asociativismo y Economía Social, hicieron uso de la palabra.

El presidente de la Confederación Argentina de Mutualidades (CAM), Alejandro Russo, dijo tener “la certeza de que antes de la creación de esta entidad y, posteriormente, no hubo un tema más grave que éste. Porque el pretender gravar con impuesto a las ganancias a mutuales y cooperativas es verdaderamente un tema de naturaleza jurídica”, y destacó el “impacto social” que generaría la iniciativa del gobierno nacional.

Por su parte, el vicepresidente de la Confederación Cooperativa de la República Argentina (Cooperar), Edgardo Form, comentó que junto con Coninagro, la Confederación Nacional de Cooperativas de Trabajo y otras entidades “consensuamos un documento titulado «Las cooperativas no pagan ganancias» porque, como organizaciones sin fines de lucro, no tienen ganancias. Las cooperativas son empresas gestionadas democráticamente por sus usuarios, cuyo objetivo no es la retribución al capital sino garantizar el acceso a los servicios en condiciones de equidad y transparencia”, aseguró.

En tanto, el secretario gremial a nivel nacional de Federación Agraria Argentina (FAA), Orlando Marino, dijo que "da vergüenza estar tratando este tema sobre la decisión del gobierno nacional de aplicar impuestos a las cooperativas. Creo que nos están llevando a los pequeños y medianos productores a la desaparición", sostuvo.

PETICIÓN AL CONGRESO NACIONAL

Los presentes adhirieron y suscribieron de manera unánime al borrador del documento “El cooperativismo, el mutualismo y el gobierno santafesino al país”, elaborado conjuntamente por el gobierno provincial, la Confederación Argentina de Mutualidades (CAM), Cooperar, Coninagro y el resto de las Federaciones de Cooperativas y de Mutuales integrantes del Consejo Provincial de Asociativismo y Economía Social.

El mismo peticiona “ante el Congreso de la Nación para que se eliminen de la iniciativa del gobierno nacional, los proyectados artículos que pretenden alcanzar a cooperativas y mutuales como sujetos del impuesto a las ganancias, modificando a la vez dicha ley para que sea reconocida la inexistencia del hecho imponible en el caso de las cooperativas y mutuales, tal como lo prevén las leyes citadas que le dieron origen a este tipo de entidades”.

PRESENTES

Del encuentro participaron también el ministro de Economía de la provincia, Gonzalo Saglione; y el secretario de Desarrollo Territorial y Economía Social, Mauro Casella; y el subsecretario de Economía Social y Solidaria, Alfredo Cecchi; junto con representantes de las siguientes cooperativas y mutuales: Asociación de Cooperativas Argentinas, Asociación de Cooperativas de Trabajo de la República Argentina, Agricultores Federados Argentinos Rosario, Cooperativa de Agua de Tostado, Cooperativa Provincial de Agua Potable y Servicios El Trébol, Cotelvo Limitada, Cooperativa de Socios Villa Ocampo, Federación Argentina Cooperativas Eléctricas, Federación de Cooperadoras Prestadoras Servicios, Federación de Cooperativas Federadas, Federación de Cooperativas para el Desarrollo Regional, Federación de Cooperativas Telefónicas, Federación Santafesina de Entidades Mutualistas, Femsafe, Federación Nacional de Cooperativas de Agua Potable y Otros Servicios Públicos, Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos, Sancor Seguros, Unión de Cooperativas de Agua Potable de Santa Fe, Unión de Cooperativas Ganaderas, Federación de Cooperativas de Trabajo, Mutual Federada, Federación de Subdistribuidores de Gas, Bica, Coinag, Aginco, Mutual Independencia, Cooperar, Federación Mutuales Rosario, San Cristóbal, Sancor Láctea, La Segunda, Coninagro, Cooperativa Lehmann, y Federación Santafesina de Cooperativas de Electricidad Obras y Servicios Publicos Limitada, entre otras.