Fin de año a toda orquesta para Miguel Lifschitz

El gobernador Miguel Lifschitz está en su mejor momento político. La oposición de Diputados, donde ingresó después de mucho tiempo, le acaba de dar media sanción al Presupuesto 2018, y se descarta que el Senado lo hará antes de fin de año. Un par de semanas antes le rubricó al Presidente Mauricio Macri su histórico Consenso Fiscal (no sin antes asegurarse que le consolidarán el monto y la oferta de pago de la deuda con fallo firme de la Corte Suprema).

Y quizás antes del 31 de Diciembre esté enviando al Parlamento el proyecto de ley de necesidad de reforma de la Constitución provincial.

Un viaje decisivo

El manual del buen político enseña a negar lo que para todos los observadores es obvio, para luego justificarlo con la máxima "es política, hermano".

Lifschitz subirá este martes al avión rumbo a Nueva York y Washington a los presidentes de dos Partidos (Julián Galdeano UCR y Federico Angelini del PRO), al jefe de la categórica bancada de senadores peronistas, Armando Traferri; al líder del movimiento radical aliado NEO Felipe Michlig, al diputado peronista Luis Rubeo, y al representante del buro socialista Joaquín Blanco. ¿Y no van a hablar de la reforma de la Constitución?.

Lifschitz no enviará a la legislatura para su tratamiento el proyecto de ley de necesidad de la reforma constitucional si no tiene la certeza -de los senadores peronistas básicamente - que se modificará el artículo 64 de la actual Carta Magna, que versa sobre el tiempo de mandato del Gobernador y Vicegobernador (cuatro años sin reelección).

"Suena raro que en todo el país, todos los gobernadores y el presidente tienen al menos una reelección, e incluso aquí en Santa Fe todos los cargos tienen reelección indefinida y solamente el gobernador no puede hacerlo", fijó el Gobernador ante un Diario rosarino. El jefe de la bancada socialista Rubén Galassi fue contundente: el PS habilitará la reforma constitucional; y dejará librado a la voluntad de los constituyentes abrir la posibilidad de rever el artículo 64.

Antonio Bonfatti siempre sostuvo que, en caso de modificarse el artículo 64 de la Constitución provincial, Miguel Lifschitz no podría presentarse para un nuevo mandato, "porque juró por una Constitución que no tiene reelección". El argumento en contrario, según explican los expertos, es que una vez sancionada, todos los electos deberían jurar por la nueva Carta Magna.

José Corral, líder de Cambiemos en Santa Fe no está de acuerdo con la reforma de la Constitución, pero tiene escaso peso legislativo para oponerse a la misma. Apuesta más bien a que la traben los peronistas.

En el PRO tampoco hay unanimidad de criterios en torno de negarle a Miguel Lifschitz su tan ansiada reforma; naturalmente no están de acuerdo con la posibilidad de reelección del Gobernador, pero no dejan de asumir que, menos el Gobernador, todo el mundo tiene reelecciones indefinidas en la Provincia. Y no estaría mal, exploran, que si el Gobernador tiene tan solo dos períodos (Lifschitz se entusiasma que, como en EEUU después de esos dos períodos nunca más pueda presentarse) la norma sea pareja para todos los cargos electivos en la Provincia.

Los senadores peronistas, antes que buscar el consenso con el Gobernador quisieran que le recomienden un buen terapeuta psicológico para una sesión grupal, ya que los sentimientos encontrados que los invaden superan la razón política. Analizan diversos tableros, y no pocos tienen temor de abrir las puertas del averno con la posibilidad de la limitante de una sola reelección y la peregrina idea del PRO de la unicameralidad. "Aún yéndole bien en la elección de los convencionales constituyentes, Cambiemos jamás se impondrá por sobre la sumatoria del PJ y el FPCyS juntos", los consuelan.

Pero básicamente, si se diese la posibilidad de habilitar la reforma de la Constitución, el año que viene estaríamos ante un novedoso test match del 2019, ya que seguramente Miguel Lifschitz, José Corral y Omar Perotti encabezarían las respectivas listas para elegir a los 69 Convencionales Constituyentes.