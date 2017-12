Stricker: “Nuestras jugadoras son las que tienen que llevarse todos los laureles”

La entidad albiverde está viviendo una temporada inédita en el voleibol: obtuvo los torneos absolutos de la Asociación Rafaelina en Sub 12, Sub 13, Sub 17, Sub 19 y Primera División, y ahora irá por su sexta consagración en la categoría Sub 15 frente a Atlético Rafaela, en una definición que tendrá lugar el martes a las 20:30 en el Palacio de Deportes. Y, si existe palabra autorizada para hablar del vóley puertas adentro del Club Atlético Unión es la de Gustavo Stricker, apasionado de este deporte y de los colores verde y blanco, quien charló con El Eco sobre los logros conseguidos hasta aquí.

Gustavo, llevan cinco campeonatos absolutos y les resta definir el de Sub 15, ¿es la primera vez que se da esto en Unión?

Este es el primer año que hay tantas categorías, porque se agregaron la U12 y la U19. Entonces, hay más torneos en juego y nosotros participamos de todos. La verdad, es un buen año, con el título absoluto en 5 categorías. El único torneo que perdimos fue el clausura de sub 15, y se va a definir el martes que viene en el Palacio de Deportes. Estamos muy contentos y satisfechos por el trabajo que llevaron a cabo todos nuestros equipos.

Junto a vos ¿qué otros profes integran el grupo de trabajo?

Este año estuvimos trabajando junto a Pablo Vitetti, Yesica Rivero y, gran parte del año, Candela Scándolo. Es un grupo de trabajo que se mantiene desde hace bastante tiempo y la verdad es que nos complementamos bien y trabajamos de muy buena manera.

Más allá de los logros deportivos, gran parte de las disciplinas del club apuesta a formar deportistas y buenas personas…

Exactamente. Tenemos bien en claro que el club, además de ser un lugar para el desarrollo de deportistas, en primer lugar es un espacio para formar buenas personas. Obviamente, si los resultados se dan, bienvenidos sean, pero no perdemos de vista nuestra labor educativa y contenedora. El vóley intenta ser un espacio que brinde las herramientas para todo aquel que quiera desarrollarse como persona y como deportista. El perfil educativo siempre está y tratamos de que cada vez haya más jugadoras.

Es decir, ¿siempre están abiertas las puertas para las deportistas que quieran sumarse?

Durante todo el año estamos recibiendo chicas. De lunes a viernes, de 18 a 21 en el Palacio de Deportes, esperamos a quien quiera sumarse. Siempre abrimos las puertas para que entre quien quiera hacerlo, y las cerramos para que no se vaya nadie.

Gustavo, evidentemente, hay muy buena materia prima dentro del vóley de Unión…

Trabajamos día a día de la manera más profesional y seria posible, nos tomamos nuestro trabajo muy en serio para beneficio de nuestras deportistas.

Aquellos que te conocen, saben de tu identificación con el club, ¿siempre fuiste, también, un apasionado del vóley?

Al vóley lo conocí de grande, en la escuela secundaria. Había unos primeros equipos de vóley masculino en el club y de vez en cuando nos juntábamos a jugar. Y una vez que empecé a trabajar, terminé inclinándome por el vóley, primero masculino y después femenino. Son mis dos grandes pasiones, Unión y el vóley.

¿Hay algún agradecimiento especial por este año deportivo?

Quiero felicitar y agradecerle, en primer lugar, a las que salen a defender el trabajo hecho en la semana, que son nuestras jugadoras. Ellas son las que le ponen el pecho al trabajo más duro, y son las que se tienen que llevar todos los laureles porque este año hicieron un trabajo muy bueno. Los resultados son frutos del compromiso, el trabajo y la disciplina que demostraron. Fueron grupos que nunca faltaron a entrenar y siempre estuvieron al pie del cañón. También a la gente de la subcomisión, que sabe que tenemos ganas de salir a jugar y de estar viajando constantemente a torneos, porque esa es la manera de desarrollar a nuestros equipos; hicieron un gran trabajo este año, jugamos muchísimo y eso se notó en los resultados. Además a la Comisión Directiva, que siempre nos apoya desde todo aspecto. Unión, a lo largo de su historia, ha demostrado una política bastante polideportiva con apoyo a todas las disciplinas. Y, obviamente, a los compañeros de trabajo, Pablo y Yesica, porque esto es fruto del trabajo de todos.

¿La gente está invitada a ver la definición de Sub 15?

Invito a todos a la final de Sub 15, el martes que viene a las 20:30 en el Palacio de Deportes, y también a la fiesta de premiación, que va a ser el 7 de diciembre en el Palacio de Deportes.