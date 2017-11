Mac Feria Edición Navideña Sunchales 2017

En su primer edición navideña 2017 propone reunir a artistas locales y de la región como un epicentro para la vinculación entre estos productores y el público en general para promover la labor artística y creativa otorgando visibilidad y posibilitando el desarrollo de la escena artística de Sunchales en diálogo regional para contribuir en la generación del mercado a través de la venta y comercialización de obras de arte y productos de diseño, la producción y la divulgación del arte argentino.

Mac Feria cuenta con el apoyo de la Municipalidad de Sunchales a través de la Secretaría de Desarrollo Humano y la Coordinación de Cultura y Celebraciones.

Se realizará el día 16 de diciembre desde las 10 hs hasta las 20 hs en la Casa de la Historia y la Cultura del Bicentenario, cita en la intersección de las calles Pasteur y Rotania de la ciudad de Sunchales.

Para participar de MAC Feria la comunidad artística y de emprendedores creativos del diseño, de la ciudad y la región, deberán inscribirse hasta el día 8 de diciembre, inclusive, enviando un e-mail a [email protected], especificando en el asunto MAC Feria 2017 + su nombre ( Ej: “MAC feria 2017 ” Marcos Lopez); con los siguientes datos:

1- Nombre del artista o colectivo de artistas/ Nombre del diseñador o marca.

DNI:

Domicilio

Dirección de correo electrónico

Número de Teléfono o celular

Dirección de página web.

2- Imágenes de las obras y/o objetos, en alta definición y formato PDF que no supere los 5MB, que den cuenta de las piezas y las características de cada una de las obras y/o objetos. Este registro en formato PDF de las obras/ objetos servirán a la organización de MAC feria para su control.

3- Se ruega especificar de cada pieza la técnica, los materiales que las/os componen, sus dimensiones y valor estipulado para la feria.

4- Un texto que no supere los 500 caracteres donde se describa su trabajo y trayectoria.

Save the date:

Pazo de inscripción: 8 de diciembre de 2017

Día de Feria: sábado 16 de diciembre de 2017

Lugar: Casa de la Cultura del Bicentenario Esquina Pasteur y Rotania, Sunchales, pcia de Santa Fe.

Horarios de Feria: a partir de las 10 hs hasta las 20 hs.

Envíos de obras para el montaje y asignación de espacios hasta el jueves 14 de diciembre, inclusive. Consultas: [email protected]

Bases y condiciones:

1- MAC feria seleccionará las propuestas que considere se ajusten a los objetivos de la convocatoria garantizando presencia de artistas locales y de la región de un total de 20 propuestas. La selección estará a cargo de un jurado que se anunciará junto con la selección de propuestas.

2-Los artistas y diseñadores que deseen aplicar a la convocatoria deberán abonar un valor de inscripción de $250 al momento de ser notificada su selección.

3-MAC feria de arte y diseño no recibirá ni cobrará porcentajes de las ventas de las obras y productos vendidos durante el evento.

4- Los Artistas y Diseñadores deberán contemplar como indispensable cumplir con el cronograma de la convocatoria. En caso de incumplimiento su espacio será asignado a otro postulante.

5- Todos los seleccionados deberán garantizar a la organización de MAC Feria su presencia o la de un representante que deberá ser asignado/autorizado mediante nota dirigida y firmada a [email protected] con todos los datos correspondientes.

6-Cada expositor o representante deberá contar con factura o ticket como comprobante de venta.

7-Del envío de obras: Las obras y objetos deberán estar perfectamente embalados y protegidos, rotulados con el nombre del artista, diseñador o marca, Mac Feria no se responsabilizar por ello. Por correo electrónico se informará a los seleccionados la dirección donde deberán enviar sus obras.

8-Los costos de envío y traslado de objetos y personas participantes de la feria correrán por cuenta de los feriantes.

9-MAC feria diseñara el montaje de la exhibición y asignará los espacios de acuerdo a las propuestas seleccionadas y los criterios curatoriales que considere pertinentes y necesarios.

10- Mac Feria y la Municipalidad de Sunchales ofrecerán amplia difusión previa del evento así como de las obras y productos, artistas y diseñadores participantes.

11- MAC Feria y La Municipalidad de Sunchales velarán por la seguridad e integridad de todos los objetos exhibidos durante la Feria pero no se responsabilizarán por ningún daño, extravío o hurto quedando desobligados de cualquier tipo de reclamo.

12-En caso de dudas o consultas no estipuladas en las bases dirigirse, únicamente, por correo electrónico a [email protected]

Sobre el gestor: Ramiro González Etchagüe es artista visual, nacido en Tostado, reside y trabaja en Sunchales, provincia de Santa Fe, donde es docente de dibujo, pintura y escultura del Liceo Municipal. Formado con artistas y curadores de reconocida trayectoria en diferentes clínicas y talleres, fue becario de fondo Nacional de las artes, la Fundación Nuevo Banco de Santa Fe y el Programa Federal para las artes Art Boomerang. Sus obras fueron reconocidas en salones y concursos de nivel regional, provincial y nacional, y algunas de ellas son parte de colecciones privadas. Cuenta con varias muestras individuales y grupales. Orientado a la gestión de proyectos culturales se ha especializado en esta materia por la Universidad Provincial de Córdoba y en Curaduría por Node Center, Berlín- Alemania.