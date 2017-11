Los Tigres cayeron por primera vez en su casa

El primer tiempo se jugó al ritmo que mejor le sienta a Deportivo Armstrong: con mucho vértigo y tiros rápidos. A los dueños de casa le costó encontrarle la vuelta en el arranque del cotejo porque los dirigidos por Cupulutti estuvieron afilados y encontraron ciertas facilidades para llegar al gol, especialmente con el pick and roll y el juego interno, obteniendo una ventaja de 6 cuando promediaba el cuarto (15-9). Pero en la última mitad del período inicial, la visita ya no estuvo tan precisa y Libertad pudo escalar la pendiente para terminar igualados en 21.

Pero Armstrong volvería a construir una diferencia, aunque esta vez con una puntería letal. Pudo alejarse hasta 8 unidades donde el escolta Cupulutti tuvo mucha responsabilidad. Pero la historia volvería a repetirse y a falta de de 4 minutos para el descanso largo, nuevamente el dueño de casa comenzaría la remontada liderada por Bruno Barovero. Un parcial de 9-2 encogió notablemente la desventaja para que los Tigres se retiraran a los vestuarios perdiendo por la mínima diferencia.

Como un "deja vu", el inicio del complemento arrancó casi calcado al período anterior. Deportivo Norte ingresó con la mano caliente y volvió a ponerse al frente. Un zapatazo de Toia, las intromisiones de Cupulutti y el aporte de Luchi interpusieron una nueva grieta de 7 unidades (51-58) cuando asomaba la mitad del cuarto. Pero dos cañonazos consecutivos de Eseverri y Copello arrugaron la diferencia a la mínima. Pintaba para un tanteador cerrado en el epílogo del período hasta que Gerez y Gallego acertaron en la ofensiva para que la visita se fuera sorpresivamente arriba con 7 en su haber.

Los últimos 10 minutos fueron otro partido. Los Tigres le pusieron intensidad a la defensa porque no tenían casi margen para errores y con la endiablada capacidad de Barovero (6 consecutivos) se puso a 1. Sin embargo, Armstrong volvió a escaparse con Gallego y Luchi para gozar de media decena de puntos. La respuesta aurinegra no se hizo esperar: Landoni con 5 consecutivos en la pintura y un tremendo zapatazo de Eseverri pusieron la igualdad en 79. Parecía que Libertad se lo llevaba cuando pasó al frente por un doble pero Gallego sacó un triple de la galera y Toia encestó 2 libres para retomar el liderazgo (81-84). El boricua Ruiz los acercó a 1 con dos libres y a falta de 43'', sucedió lo inesperado: Armstrong atacó pero falló, Ruiz recuperó el balón con 23'' para jugar y 3 segundos más tarde, Copello cometió una pérdida fatal que derivó en una falta posterior, encestando Toia uno de los dos libres. A los Tigres aún le quedaba una oportunidad pero Barovero no pudo concretarla, festejando Deportivo Norte el triunfo en un estadio que aún no conocía derrotas.

http://www.fibalivestats.com/u/ADC/761651/

FUENTE: Prensa Club Libertad