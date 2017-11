Los audios de Pullaro con una de sus asesoras en el Ministerio de Seguridad

"En la policía no hay uno sano". Esa fue la queja del ministro de Seguridad de la provincia, Maximiliano Pullaro, en una charla con una asesora que trascendió, al igual que la serie de grabaciones que trascendieron del funcionario con el gobernador, Miguel Lifschitz y al jefe de Fiscales de Santa Fe, Jorge Baclini, por la detención del jefe de la Unidad Regional V, con asiento en Castellanos, Adrián Rodríguez, que tuvo lugar el 9 de octubre.

En esa conversación el funcionario habla telefónicamente con su colaboradora de lo ocurrido con el comisario. Se queja porque concluye que "en la policía no hay uno sano" y le confirma que habló con Baclini pero que el fiscal regional regional Carlos Arietti "no contestó".

"¡Cómo se cortan! No entiendo, una fiscal (se refieren a María Laura Martí, que también trabajó en esta causa) se corta en una detención de un policía, sin que sepa Baclini, sin que sea, no sé. Tienen ahí un quilombo igual que el nuestro me parece, o ¿no?", dice la mujer. Y Pullaro responde: "A mí me parece que más, la fiscal (otra referencia a Martí) no le dice, no le avisa a Arietti, va y detiene. Arietti a mí me había dicho que lo hacían después de las elecciones".

Martí, al igual que Apullán, fue apartada de estas investigaciones en el marco de la reestructuración de la fiscalía regional del Ministerio Público de la Acusación. Entre las causas de las que fue excluída está la del cobro irregular de las horas Ospe (horas extra en la Policía).