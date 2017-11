Autopista 34: $1.404 millones asignados en el presupuesto

La provincia de Santa Fe se transformará en 2018 en la segunda en recibir más recursos de parte del gobierno nacional, después de Buenos Aires. Lo asignado a nuestra provincia en el presupuesto nacional asciende a 9.624 millones de pesos sobre un total para ese concepto de 210.940 millones que se distribuirán en los 24 distritos del país, lo cual significa el 1,7% del PBI.



Lo que se destaca es que sólo tres proyectos insumirán el 62,2% de esa suma cercana a los diez mil millones, siendo la región más favorecida esta del oeste provincial donde Rafaela aparece como la ciudad cabecera. Es que de esos tres proyectos mencionados, dos corresponden a nuestra región: uno de ellos es la transformación en autopista de la ruta 34 en el tramo que va desde Angélica a Sunchales -obra actualmente en ejecución- que tiene asignados 1.404,3 millones de pesos, mientras que otros 1.109,6 millones están destinados para la construcción del Gasoducto Centro II, conocido como "gasoducto lechero", que tiene como contactos principales en su traza a las ciudades de Sunchales, Rafaela y Esperanza.



El tercer proyecto en cuestión que completa las dos terceras partes de los recursos asignados es la autopista en que se convertirá la ruta 33 en el tramo entre Rufino y San Eduardo, recibiendo 1.105,1 millones de pesos.

Además, se destacan por la asignación de recursos $ 1.809,3 millones para la repavimentación y mejoras en varias rutas nacionales (9, 11, 19, AO12, entre otras), $ 171,1 millones para comenzar a levantar el Centro Penitenciario Federal en Coronda (el costo total asciende a $ 541 millones); $ 249,5 millones para construir jardines de infantes en distintas localidades (se terminarán los ocho iniciados y se comenzarán a levantar 13 más, dos en Rosario) y $ 71,4 millones para reformas edilicias en la Fábrica Militar Fray Luis Beltrán.



También se informó que además de los 9.624 millones de pesos de inversiones nacionales en Santa Fe se deben sumar las proyectadas en el sistema ferroviario y en infraestructura hídrica que también benefician a la provincia.

"Durante 2018 las obras de recuperación del ferrocarril Belgrano Cargas tendrán un alto nivel de ejecución a lo largo de todo el centro y norte del país alcanzando los $ 7.250 millones, de los cuales serán invertidos en Santa Fe unos $2.750 millones. Así se terminarán el próximo año los 7 tramos en ejecución y la mayor parte de la reparación de los puentes de los ramales (Rosario-Santa Fe y Laguna Paiva-Tostado)". Pero también se hizo saber que en 2018 llegarán provenientes de la Nación otros 500 millones de pesos del Fondo Fiduciario de Infraestructura Hídrica, que se destinarán a distintas obras de saneamiento en el territorio santafesino (canal San Antonio, colector Principal Espora y arroyo Constitución, entre otros).



De esta manera, la radiografía completa de la obra pública en el país que se realizará con fondos federales queda en términos absolutos con esta distribución geográfica en los cinco primeros puestos: Buenos Aires se llevará el 15,1% del presupuesto total, Ciudad de Buenos Aires 10%, Santa Fe 4,6%, Río Negro 3,2% y Córdoba 3%.



Los especialistas en esta clase de análisis sobre distribución de recursos suelen medir los fondos destinados a obra pública relacionándolos con la cantidad de población. Y en esa tabla Tierra del Fuego y Río Negro aparecen en 2018 como los distritos más favorecidos por el mayor nivel de obras por habitante financiada directa o indirectamente con fondos nacionales. Tierra del Fuego recibirá $ 12.946 por persona, mientras que Río Negro se llevará $ 10.584. En ambos casos están muy por encima del promedio nacional: $ 5.045. Santa Fe con $ 3.013 per cápita se ubica en el puesto 19ª de un total de 24 distritos. La provincia de Buenos Aires ($ 1.989) está 23ª en el ranking y última en la tabla se encuentra Córdoba con $ 1.927.¿Cuál es el distrito que queda mejor ubicado tanto en términos absolutos como relativos? Ciudad de Buenos Aires, para no perder la costumbre. Si los fondos no se relacionan por población figura en el segundo puesto de un total de 24 y si así se lo hace se ubica en el tercer lugar del ranking, ya que recibirá $ 7.187 por habitante. Una vez más queda evidenciado el centralismo porteño, que en este tipo de distribuciones siempre resulta favorecido sobre el resto de la Argentina.



EL TRAMO MAS TRANSITADO



Los 75,8 kilómetros que separan a Angélica de Sunchales, de acuerdo lo acreditan las estadísticas es el tramo más transitado de todos los 1.488 kilómetros de la ruta nacional 34, que van desde Rosario a la jujeña Salvador Massa.



Está bien entonces que la obra de reconversión en autopista de la denominada ruta de la producción -pues por la misma baja gran parte de la producción del norte argentino hacia el puerto de Rosario- se haya iniciado por esta traza que cruza el departamento Castellanos.



Debe recordarse que con posterioridad se iniciarán obras con el tramo que va desde Rosario a Angélica, lo cual significará una conexión realmente importante para Rafaela, uniéndose por autopistas hacia varios puntos centrales del país.



Según los relevamientos oficiales, por estos casi 76 kilómetros aludidos, transitan 7.200 vehículos cada día, entre los que deben contarse importante cantidad de los denominados pesados, como ser camiones y ómnibus.