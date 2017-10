Mauricio Macri presentará un ambicioso programa de gobierno

Pero las intenciones de Macri no terminan aquí. En Casa Rosada no descartan una avanzada en la justicia laboral para terminar con el negocio de la "industria del juicio" que une a ciertos magistrados de ese fuero con conocidos estudios que aún tienen relación con la burocracia del Ministerio del Trabajo. No es casualidad que Héctor Recalde, jefe de la bancada kirchnerista y conocido laboralista, haya anunciado que no participará de la convocatoria en el CCK.

El discurso del Presidente también abordará la situación económica de las provincias. Macri tiene intenciones de promover una nueva ley de Coparticipación Federal, frente al gasto que se ejecuta desde los estados provinciales. Hay distritos como Formosa, Santiago del Estero, Santa Cruz, San Luis y La Rioja, por citar casos históricos, que usan las partidas públicas para aumentar la planta de empleados estatales como método de control político y probado recurso para ganar las elecciones provinciales. El gobierno pretende modificar esta herramienta clientelista, y asume que será una batalla que podría prolongarse más allá de este mandato presidencial.

El senador justicialista Miguel Ángel Pichetto y los gobernadores peronistas de Entre Ríos, Salta, San Juan, Córdoba y Santiago del Estero serán los interlocutores de la oposición para avanzar con la agenda institucional que se anunciará en el antiguo edificio del Correo Argentino. En esta lista también hay que sumar al triunvirato de la CGT y a ciertos diputados opositores que ya han escondido sus fotos junto a Cristina Kirchner, que pretende convertirse en la única líder opositora al proyecto de Cambiemos. El Presidente no moverá una sola pieza contra Cristina, y ha dicho en la intimidad del poder que su mirada está puesta hacia adelante, en el futuro.