Galassi: "Es aventurero inmiscuirse en decisiones de otro poder"

“No estamos para inmiscuirnos en las atribuciones que tiene otro poder. No me gustaría que los fiscales nos vengan a decir a los legisladores lo que tenemos que hacer, nosotros no les vamos a decir ni a los fiscales ni a jueces cómo tienen que proceder”, sentenció Galassi.

Además, el diputado aclaró que “no se apartó a un fiscal, sino que el fiscal regional, dentro de sus atribuciones, dispone que la investigación la continúe el área de Delitos Complejos. Hacer otra lectura es tratar de politizar algo que se maneja en el ámbito del Poder Judicial. Creo que dentro de las atribuciones, y en la medida que se investigue, es un atributo del fiscal regional, y nosotros como legisladores no tenemos por qué estar metiéndonos”.

“He escuchado a otros legisladores que están apresurándose a hacer lecturas políticas, me pregunto si ellos conocen algo de la causa para hacer esas reflexiones, sería muy preocupante que conozcan cuestiones de investigaciones judiciales, porque sabemos que la información de cualquier investigación judicial, solo tiene que ser manejada por los actores del poder judicial. Hacer lecturas apresuradas, sería inmiscuirse en otro poder, cosa que no voy a hacer, y creo que sería delicado que algún otro lo esté haciendo”, subrayó el legislador.

Respaldo a Pullaro

En tanto, en otro tramo de su diálogo con la prensa, el ex titular de la cartera de Gobierno reiteró su apoyo y destacó la labor llevada a cabo por el actual ministro de Seguridad, Maximiliano Pullaro.

“Pullaro nunca ha dudado en denunciar y apartar a policías que no estén haciendo su tarea como corresponde, y mucho más cuando hay sospecha de actos de corrupción, así que de mi parte tiene todo el respaldo”, recordó Galassi.

En este sentido, informó que el ministro “ha sido víctima de operaciones en su contra en los últimos días, sembrando muchas dudas que no tienen nada que ver con su conducta, ni con su proceder, ni con su honorabilidad. Lamentablemente, algunos aventureros de la vida pública de Santa Fe, en lugar de respaldar a dirigentes como Pullaro que con valentía y compromiso trabajan por mejorar la seguridad de todos, se suman a rumores y operaciones berretas de sectores representados por pseudo sindicatos policiales que tratan de desestabilizar, porque claramente les molesta que se denuncie a los corruptos y les molesta que haya conducción política de las acciones para mejorar la seguridad".

Finalmente, Galassi pidió “no tener una mirada mezquina o interesada en temas de seguridad, tenemos que trabajar todos juntos. Pullaro está haciendo un trabajo que poco a poco se refleja en la disminución de los índices, y aunque sabemos y reconocemos que cada hecho de inseguridad es una tragedia que nos duele a todos, hoy sabemos que las estadísticas serias marcan que estamos yendo por el camino correcto”, concluyó.