Avanza un nuevo convenio de trabajo para el sector lácteo

¿Qué sucederá con el sector lácteo? Esta semana se reunió la Mesa Sectorial con el fin de “trabajar una agenda de corto y de largo plazo”. En ese marco, se abordó “los recursos humanos, la flexibilidad laboral, la conflictividad laboral”. Según explicó Alejandro Sammartino, subsecretario de Lechería de la Nación, la semana que viene se firmará un acuerdo en el Ministerio de Trabajo entre el gremio y las cámaras empresariales de la industria. La idea es “buscar más competitividad, buscar reglas claras en la cadena para que la cadena pueda avanzar”, indicó el funcionario.

En ese contexto, recordó que el convenio en cuestión no se actualizaba desde hace más de 25 años. “Estamos hablando de una actualización del convenio que va más allá del costo, que tiene que ver más con los acuerdos paritarios”, aclaró. Y definió: “Lo que estamos viendo es cómo nos adaptamos y actualizamos una normativa a los tiempos actuales”.

Asimismo, Sammartino se refirió al aporte de 150 millones de pesos para la continuidad de Sancor. “Estos fondos tienen que ver con un trabajo que hace el Ministerio de la Producción con Sancor desde hace más de un año y medio y tienen que ver con créditos que después se devuelven. No hay aportes no retornables, no hay subsidios”, aseveró. De esa forma, lo que se observa la necesidad de “tener un marco de previsibilidad para brindar este financiamiento que tenía que ver con el convenio colectivo de trabajo”.

“Este convenio –aseguró– va a dar más previsibilidad, va a mejorar la posición del sector. El gremio está colaborando en ello, entendiendo que nos salvamos todos o no se salva nadie”, recalcó.

Sobre la posible incorporación de un socio a la cooperativa Sancor, el subsecretario de Lechería confirmó que se realiza un seguimiento “entendiendo que la cooperativa es la que tiene que tomar la decisión. Nos vienen informando sobre los avances con los distintos interesados en procura de una posible capitalización, de una posible alianza estratégica”, concluyó.