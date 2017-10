Llega Plevo, la valija inteligente vertical que desafía a Bluesmart

En 2014 Federico Pelatti tenía 23 años y trabajaba en el hotel Hermitage de Mar del Plata. El joven, nacido en la "ciudad feliz", observaba la incomodidad de algunos huéspedes quienes debían transportar junto con sus maletas, perchas con trajes y ropa que no debía arrugarse. Así, comenzó a pensar la primera valija vertical del mundo.

Pelatti no lo hizo solo. Se asoció con Federico Guyet, de 24 años, y formaron la startup Plevo, dedicada al desarrollo y fabricación de valijas inteligentes. Precisamente, el modelo Up incluye un sistema para transportar trajes. Es una valija con un gran diferencial patentado: tiene un sistema para transportar ropa sin arrugarse, marcando una forma distinta de empacar. Además, posee balanza integrada (no es necesario tocar la valija para pesar), apertura con huella dactilar (que se sincroniza con el celular), GPS, puertos USB e incluso un cargador NFC.