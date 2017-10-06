Este fin de semana, una semifinal del federativo U15 se juega en Libertad

ZONA A
7 Y 8 DE OCTUBRE SEDE: LIBERTAD DE SUNCHALES
FECHA 1 - SÁBADO 7/10
P1 - 10:00: GIMNASIA Y ESG. ROSARIO vs. SPORTIVO SUARDI
P2 - 12:00: BANCO DE SANTA FE vs. LIBERTAD DE SUNCHALES
FECHA 2 - SÁBADO 7/10
P3 - 18:30: SPORTIVO SUARDI vs. LIBERTAD DE SUNCHALES
P4 - 20:30: GIMNASIA Y ESG. ROSARIO vs. BANCO DE SANTA FE
FECHA 3 - DOMINGO 8/10
P5 - 10:00: GIMNASIA ROSARIO vs. LIBERTAD DE SUNCHALES
P6 - 12:00: SPORTIVO SUARDI vs. BANCO DE SANTA FE
En el Grupo B participarán Unión de Sunchales, Náutico de Rosario, Ciudad de Venado Tuerto y el local, Central Argentino Olímpico de Ceres.