Balagué: "Hay aspectos del presupuesto nacional que preocupan"

La ministra de Educación Claudia Balagué admitió “preocupación” por algunos aspectos que han comenzado a trascender del proyecto de presupuesto nacional 2018. Consultada por El Litoral, aclaró que aún no pudieron acceder a “la letra fina” del texto, pero anticipó que algunos de los puntos que provocan alerta son la asignación de recursos al Fondo de Incentivo Docente (FONID), y la financiación de programas y de obras, por ejemplo, para la construcción de nuevos jardines. Acotó que Santa Fe atraviesa una situación “sumamente particular”, a partir de la deuda no saldada por Nación en concepto de la coparticipación federal retraída de manera indebida durante años. “Hay un fallo que no se está cumpliendo y se suma con esto otra gran problemática; a Santa Fe le deben muchísimo dinero con el que podríamos financiar obras en materia educativa. Hablamos, entonces, de ese dinero que no llega y de la disminución en algunas partidas como estamos viendo, por ejemplo, en materia de infraestructura escolar”, adviritó.

- ¿Está garantizado el FONID en el presupuesto nacional 2018?

- Es un tema que ha sido tratado en la última reunión del último Consejo Federal de Educación y fue inquietud de todos los ministros del país. El FONID está garantizado, al menos eso es lo que se ha transmitido verbalmente; y por supuesto, algunos otros fondos que se venían girando a las provincias, particularmente en infraestructura a partir del INET (Instituto de Formación Técnica) que es muy importante para todas las provincias porque a partir de esos recursos se ha reestructurado la escuela técnica con equipamiento, con infraestructura, con todo lo que necesitábamos para reflotar algo que había caído muy duramente en los años 90. Recordemos que hubo hasta un intento de cerrar las escuelas técnicas o de llevarlas a su mínima expresión y afortunadamente esto va cambiando y mejorando. Por supuesto que no se profundizó en los detalles del presupuesto, cosa que hubiese sido interesante porque a partir de ello podríamos programar el trabajo durante el año. Vemos que hay cierta demora en la construcción de jardines; fueron anunciados tres mil, la provincia hasta ahora ha licitado ocho y de esos sólo hay cuatro que tienen un mínimo avance en el desarrollo edilicio. Ésa es una preocupación muy concreta que tenemos todos los ministros porque, obviamente, tenemos que seguir garantizando no sólo la sala de cuatro sino la universalización de la sala de tres para poder avanzar en la inclusión de los niños más pequeños. Vamos a esperar pero hay algunas situaciones preocupantes con respecto al presupuesto nacional.

- Según Ctera, la partida de FONID tiene el mismo monto que este año. ¿Ello en términos reales implicaría una reducción?

- Sí, eso nos han informado. Que es exactamente el mismo monto y que no tiene un acompañamiento del incremento inflacionario como hubiésemos esperado. Y la verdad, esto es complejo para las provincias porque todos estos déficits luego tienen que ser afrontados por las paritarias. Esto complica, de hecho, la negociación paritaria, y siempre es más lo que sigue poniendo cada uno de los estados provinciales de su propio presupuesto.

- ¿Qué información tienen sobre los diferentes programas educativos de Nación, teniendo en cuenta que ya en 2017 muchos dejaron de financiarse?

- Los datos finos todavía no los tenemos. Sabemos que hay programas que se han reorganizado y reordenado. No tenemos claridad en algunos casos acerca de cómo puede impactar esto. Pero de hecho muchas cosas ya las estamos tomando desde el gobierno provincial. El tema típico es el de Coros y Orquestas que estamos fortaleciendo con presupuesto propio, otorgando horas cátedra a los docentes que antes tenían contrato, y esto es un cambio sustancial. Creemos que hay programas que son importantes. Éste lo hemos incorporado como propio, que es la red provincial de Coros y Orquestas. Tenemos 45 instituciones educativas; las nacionales eran cinco o seis, pero con muchos años de desarrollo. No nos parecía que este desarrollo había que interrumpirlo por un tema presupuestario.

- ¿Qué opina sobre el Operativo Enseñar que pretende evaluar a los futuros profesores, y que ha generado cierta resistencia sindical?

- Los sindicatos sobre todo han planteado que no participaron del desarrollo y construcción de esa evaluación. Notamos que el gobierno nacional pone mucho ojo en el tema evaluación y es lo que viene haciendo con los diferentes niveles educativos. No consideramos que esto sea malo porque, de hecho, es parte del proceso de aprendizaje y lo hacemos permanentemente en el aula. Pero sí requiere luego un acompañamiento para corregir los lugares que se detectan como deficitarios. La evaluación no tiene sentido si no es constructiva; si después no hay una acción. Y esto también implica presupuesto. Tiene que haber una acción contundente desde lo pedagógico y presupuestario para que esto redunde en una mejora. La evaluación como punitiva la rechazamos totalmente; no tiene sentido para los chicos, para los docentes ni para las instituciones. Siempre tiene que ser un proceso de mejora permanente a partir de la evaluación. Esperemos que esto sea así y avance en este sentido. Si es así, lo vamos a acompañar.

- ¿Comparten el proyecto de Ley de Educación que consensuaron cinco diputados provinciales?

- Es interesante que se hayan consensuado algunos puntos de cinco proyectos que se habían presentado en la Legislatura. Estamos trabajando con todo el ámbito de participación ciudadana; hemos realizado muchos foros, han intervenido miles de personas con sus voces y por supuesto, esto va a generar un anteproyecto antes de fin de año que se discutirá en la Comisión Bicameral, que es el ámbito que están articulando diputados, senadores y Ministerio de Educación.

Paritarias

Claudia Balagué descartó una reapertura de paritarias con el sector docente antes de fin de año. “La verdad es que creemos que en estos momentos no es necesario porque nosotros teníamos una pauta acordada del 25% de aumento que se fue cumplimentando adecuadamente. Por otro lado tenemos una cláusula de ajuste automático, si la inflación se llegase a disparar por encima de ese valor, cosa que no ha pasado. Por lo tanto, no necesitamos hasta ahora ninguna reunión adicional”, planteó.