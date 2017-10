Raúl Pérez: "Es muy valorable el esfuerzo que hacen los Gauycurúes por seguir creciendo"

Raúl "Aspirina" Pérez, ex jugador de Los Pumas y recientemente entrenador de los Jaguares, brindó una conferencia en el club Unión con motivo de los 25 años de rugby de los Guaycurúes y destacó el trabajo que vienen realizando en los últimos años.

Raúl Pérez se sumó a las actividades programadas por la Subomisión de Rugby del Club Atlético Unión, en el marco de las celebraciones del 25° aniversario de los Guaycurúes. Ante los medios de prensa, el ex entrenador de los Jaguares, la franquicia argentina en el Súper Rugby, resaltó: "Es muy valorable el esfuerzo que hacen por seguir creciendo" y, de cara al futuro de este deporte en nuestro país, reflexionó: "Si atendemos a clubes como éste que están en desarrollo, habrá más calidad".

Posteriormente, el ex integrante del seleccionado mantuvo un encuentro con los jugadores de infantiles y subrayó lo sustancial de seguir fomentando los valores humanos que sostiene el rugby, "sobre todo la amistad, que es lo más importante". "Es mucho lo que yo siento por la camiseta de mi club que es Duendes (Rosario) y espero que a ustedes les pase lo mismo", continuó, y luego bromeó: "Yo a algunos de ustedes los vi en un partido de M11 contra Duendes y les ganaron, así que espero que no vuelva a pasar. Me llamó la atención lo bien que jugaban".