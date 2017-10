Los 10+1 puntos destacados del nuevo Peugeot 3008

l 3008 marca un antes y un después para su propia historia y también para Peugeot. Primeramente porque abandona su anterior formato de crossover para pasarse de lleno al demandado segmento de los SUV, y para la marca porque refleja toda su capacidad de desarrollo en cuanto a diseño, tecnología aplicada a la conectividad, y especialmente a la seguridad, aspecto en el que será un referente.

En esta segunda generación, el 3008 hace énfasis en brindar sensaciones, que no sea sólo un vehículo que entra a través de los ojos, sino también por medio del resto de los sentidos. Es por eso que cuenta con numerosos recursos para mejorar la experiencia de conducción, que van desde un tablero digital o un equipo de audio premium hasta un perfumador de ambientes.

Luego de su evento de presentación, llevado a cabo en El Calafate (Santa Cruz), realizamos un repaso de sus 10 características principales:

1.- Diseño Exterior

De ser un monovolumen con aires de crossover a ser un SUV hecho y derecho, así de drástico fue el cambio que sufrió el 3008 en su segunda generación. Una metamorfosis en la que ganó en estilo y originalidad.

El sector frontal impone su presencia con una gran parrilla cromada, junto con los faros rasgados full Led, numerosas tomas de aire y trazos marcados y tensos que transmiten deportividad. En los laterales se destaca la línea de cintura elevada, que da lugar a un techo negro brillante, denominado Black Diamond, siendo éste uno de sus rasgos distintivos. En el sector trasero, además de la luneta inclinada, llama la atención la franja negra que recorre todo el ancho del portón y se une a los faros, con las características tres garras que ya se convirtieron en una seña de identidad de la marca.

2.- Dimensiones:

Este profundo cambio de concepto hacia un SUV, también produjo un importante cambio en las dimensiones del vehículo, que posee 4.447 mm de largo (8 cm más que en la generación anterior), 1.841 mm de ancho, 1.624 mm de alto y 2.675 mm de distancia entre ejes (62 mm más que su antecesor), con un ángulo de entrada de 20°, uno de salida de 29° y un despeje de 220 mm. Fue desarrollado sobre la plataforma modular EMP2, que debutó en el Peugeot 308 europeo y que se extenderá a varios modelos del Grupo PSA.

3.- I-cockpit Amplify

El i-cockpit, aquel revolucionario concepto de diseño del puesto de conducción, con volante chico y el cuadro de instrumentos situado por encima de lo habitual -tipo head up display- para una mejor visualización sin desviar la vista del camino, presenta su última evolución, con una pantalla digital de 12,3″ configurable (con 5 modos diferentes: navegación, prioriza la lectura del mapa; asistencia a la conducción, resalta las distintas ayudas a la conducción; computadora de a bordo, sólo datos del viaje, sin agujas ni relojes; minimal, tablero limpio para descansar la vista; y personalizado, según el gusto del conductor) que ahora también apuesta al resto de los sentidos:

La vista, actuando sobre la intensidad de las iluminaciones de ambiente y el color en las pantallas.

El oído, con los parámetros de ambiente musical y el equipamiento de sonido.

El tacto, con los masajes multipuntos en los asientos (hasta cinco programas).

El olfato, con un difusor de fragancias desarrollado con la empresa Scentys y el perfumista Antoine Lie con tres tipos de fragancia: Cosmic Cuir, vibrante y sensorial, fragancia personalizada que puede activarse a voluntad; Aerodrive: estimulante, asociada con el ambiente “Boost”; y Harmony Wood, relajante, asociada con el ambiente “Relax”.

Sobre este último punto, mediante el Driver Sport Pack, se puede elegir entre dos ambientaciones bien diferenciadas para el habitáculo: una, denominada “Boost”, orientada a una conducción dinámica, y otra denominada “Relax”, pensada para ofrecer una conducción más tranquila.

4.- Conectividad:

Uno de los aspectos más valorados en los vehículos actualmente es su conectividad, y el 3008 ofrece lo último en tecnología para poder sincronizarse con un smartphone. El sistema multimedia, con pantalla táctil de 7 pulgadas cuenta con una serie de seis teclas de piano o “toggles switches” que permiten un acceso directo a las funciones de música, climatización, navegación, conducción, teléfono y aplicaciones móviles. Posee la función Mirror Screen (para espejar la pantalla de un smartphone en la del vehículo) compatible con Android Auto y Apple CarPlay con reconocimiento de voz y navegador 3D, con representación de los edificios y monumentos teniendo en cuenta la pendiente del terreno. Asimismo, dispone además de recarga inhalámbrica de celulares (a través de inducción).

Desde el sistema multimedia también se opera el equipo de audio Hi-Fi Premium FOCAL, desarrollado por dicha firma francesa, que cuenta con 10 altavoces (con woofers, medios de alta fidelidad y tweeters).

5.-Confort y deportividad

Además de las novedades del i-cockpit Amplify que hacen foco en la percepción a través de los sentidos, el 3008 también incorpora otros recursos que vuelven más “tangible” la experiencia de manejo, como el Modo Sport, que permite una conducción más dinámica. Se activa desde un botón en la consola y modifica varios parámetros del vehículo: la asistencia de la dirección se torna más firme y reactiva, al igual que el pedal del acelerador; aumenta la respuesta del motor y de la caja de velocidades; se filtra más el sonido del motor (a través de un amplificador digital); y la animación de las diferentes pantallas adoptan una tonalidad roja, con visualización en el tablero de instrumentos de parámetros relativos al uso dinámico del vehículo, como la potencia entregada, presión del turbo, aceleración longitudinal y transversal.

6.- Habitabilidad:

El aumento de dimensiones también posibilitó un mejor aprovechamiento del espacio y la creación de un interior mucho más amplio que el de su antecesor, con capacidad para cinco pasajeros y un baúl de 520 litros (expandible a 1.580 lts). Ambas butacas delanteras disponen de un sistema de masaje con tecnología neumática de ocho puntos de contacto los cuales ofrecen cinco modos diferentes. En las plazas traseras, se aumentó el ángulo de inclinación del respado a 27°.

7.- Equipamiento de confort:

El nuevo Peugeot 3008 se constituirá en uno de los referentes del segmento en cuanto a equipamiento de confort al contar con: Climatizador Automático Bi-Zona con comandos tactiles integrados en la pantalla central (con regulación en plazas traseras), Asiento conductor con regulación eléctrica longitudinal, inclinación, altura , lumbar y 2 memorias, Asientos delanteros con masajeador de 8 puntos, Asientos delanteros calefaccionados, Tablero Digital, Volante regulable en altura y profundidad, Espejos retrovisores exteriores con mando eléctrico, Espejo retrovisor interior automático fotosensible, Iluminación de acompañamiento “Follow me Home”, Encendido automático de luces,

Regulación eléctrica de la altura de luces, Limpiaparabrisas con detector automático de lluvia, Levantavidrios eléctricos “One Touch” delanteros y traseros c/ antipinzamiento y Techo panorámico “Cielo” + apertura de techo eléctrica c/ antipinzamiento, entre otros.

8.- Seguridad y asistencias a la conducción:

El 3008 será uno de los referentes de la categoría en cuanto a asistencias a la conducción contando con 9 sistemas extras que se suman al ya de por sí completo listado de seguridad del que dispone (control de tracción y estabilidad, frenos a disco en las 4 ruedas con ABS/REF/AFU/BA, 6 airbags -frontales, laterales y de cortina-, cinturones de seguridad delanteros pirotécnicos con limitador de esfuerzo, cinturones de seguridad traseros inerciales de 3 puntos con limitador de esfuerzo y anclajes Isofix):

Distance Alert y Active Safety Brake: permite alertar al conductor que su vehículo podría chocar con el que se encuentra adelante o contra un peatón que cruce en su circuito. El Active Safety Brake interviene tras la alerta, si el conductor no reacciona, se activa el frenado automático de emergencia.

Alerta de Traspaso Involuntario de Línea: Es un sistema que detecta, usando una cámara infrarroja ubicada en el parabrisas, las líneas continuas o discontinuas y reconoce el traspaso involuntario de dichas marcas en la calzada. En caso de disminución de atención del conductor y de velocidad superior a los 80 km/h, se activa una alerta visual y sonora en caso de desvío de dirección. Entre los 65 y los 180 km/h, la Alerta activa de traspaso involuntario de línea efectúa además una corrección de trayectoria, que se interrumpe si el conductor agarra firmemente el volante o active las luces indicadoras de giro.

Alerta de tiempo de conducción: Se activa en cuanto el sistema detecta que el conductor no realizó ninguna pausa después de dos horas de manejo a una velocidad superior a los 65 km/h. Esta alerta se traduce en la visualización de un mensaje que lo incita a hacer una pausa, acompañado de una señal sonora. Además, el 3008 equipa una cámara situada en la parte superior del parabrisas que evalúa el estado de vigilia del conductor identificado los desvíos de trayectoria respecto de las marcas en el suelo.

Conmutación Automática de las Luces Altas: Este sistema cambia automáticamente las luces altas y las luces bajas en función de las condiciones de iluminación y de tránsito, permitiendo así optimizar el tiempo de circulación con luces altas, para mayor seguridad.

Reconocimiento de los Carteles de Velocidad: La cámara situada arriba del parabrisas detecta carteles de límites de velocidad y de fin de límite de velocidad y los muestra en el tablero de instrumentos. El sistema también considera la información de límite de velocidad surgida de la cartografía del sistema de navegación. Los límites de velocidad específicos, tales como los destinados a los vehículos pesados, no aparecen. Además, el conductor puede elegir adoptar la velocidad de consigna del vehículo con el límite de velocidad leído por la cámara, presionando el botón ‘MEM’ del comando del limitador/ regulador de velocidad.

Control de Velocidad Adaptativo: Mediante un radar colocado en el centro del paragolpes delantero, con un alcance máximo de 150 metros, entre los 30 km/h y los 180 km/h, el regulador de velocidad adaptativo con función Stop realiza 2 funciones: Mantenimiento automático de la velocidad del vehículo con el valor programado por el conductor; y ajuste automático de la distancia con el vehículo que lo precede (3 niveles predefinidos: lejos, normal y cerca). El sistema detecta un vehículo delante de él en el mismo sentido de circulación. Adapta automáticamente la velocidad del vehículo a la del que lo precede, usando el freno motor y el sistema de frenado (las luces de stop se encienden entonces), para mantener una distancia segura.

Sistema de vigilancia de ángulo muerto: Entre los 12 km/h y los 140 km/h, este sistema advierte al conductor de la presencia de otro vehículo en las zonas de ángulo muerto con un indicador que se enciende en el retrovisor del lado en cuestión. También se complementa con el sistema de cambio involuntario de carril, corrigiendo la trayectoria si se traspasa una línea con la luz indicadora de dirección activada, para ayudar al conductor a evitar un choque.

Visiopark 1 y 2: El 3008 está equipado con una cámara de video de 180° en la tapa de baúl (Visiopark 1) y en la parrilla (Visiopark 2). Este sistema permite visualizar en la pantalla táctil un panorama de los alrededores del vehículo y se complemente con los sensores de estacionamiento. Además, se construye una vertical del vehículo, obteniendo así una visión de 360°.

Asistencia al estacionamiento (Park Assist): Detecta un espacio de estacionamiento según las dimensiones del vehículo, mediante los sensores ubicados en ambos paragolpes y maneja el sistema de dirección para maniobrar. Funciona para estacionar en paralelo y de forma perpendicular.



9.- Mecánica:

Al igual que la gama más moderna de productos de la marca del león, el 3008 cuenta con el ya conocido motor naftero 1.6 THP, en este caso llevado a 165 CV, asociado a una transmisión automática EAT6 de seis marchas. La otra alternativa es el motor turbodiésel HDi de 2.0 litros, que desarrolla 150 CV y se acopla también a una caja automática de 6 velocidades.

Mantiene la tracción delantera, pero incorporando una evolución del sistema Grip Control, el Advance Grip Control que cuenta con cinco modos de acuerdo al terreno por el que se transite: Normal, Nieve, Barro, Arena, ESP Off. También fue reformulada la selectora, que permite realizar los cambios por impulsos, en lugar de la palanca convencional. Posee un modo manual, que se opera a través de las levas ubicadas detrás del volante.

10.- Gama y precios:

La gama del nuevo SUV de Peugeot estará compuesta por 3 versiones, con dos niveles de equipamiento (Allure y GT Line, con estética deportiva) y las dos motorizaciones que mencionamos en el punto anterior. Los valores de cada una son los siguientes:

3008 Allure THP: $828.000

3008 GT Line THP: $990.000

3008 GT Line HDi: $1.035.000

11.- 100% francés:

El nuevo 3008 se fabrica en la histórica planta de Sochaux –ubicada al oeste de Francia-, así como también su grupo motopropulsor, proveniente de los centros de producción de Trémeri y Douvrin.