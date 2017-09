Unión volvió a padecer su sequía y cayó frente a Defensores

EL DESEQUILIBRIO DE ESCOTT NO BASTÓ PARA QUEBRAR EL CERO.

El comienzo de temporada no pudo ser peor para Unión. Tras haber caído en el clásico, el Verde perdió este domingo en el Estadio de la Avenida con Defensores de Villa Ramallo, y al cabo de 180 minutos disputados, todavía no pudo convertir goles.

El Granate pegó de entrada. Al minuto de juego, Juan Martín Capurro apareció sólo dentro del área a la salida de un tiro libre y, de cabeza, venció la resistencia de Diego Aguiar para estampar el 1-0.

El Bicho Verde intentó responder rápido, apoyándose en la velocidad de Nicolás Vittarelli Góngora y Patricio Escott, pero todo el tiempo sufrió la falta de una referencia de área, ya que Martín Comachi retrocedía constantemente para buscar la pelota. Encima, Tosetto se vio obligado a meter un cambio en el primer cuarto de hora: Marcos Fernández sintió un pinchazo y fue reemplazado por Cristian Gaitán.

Jugando con la ventaja y la ambición de su rival, el equipo de Storti se ordenó con línea de cinco en el fondo, presionó en la mitad de la cancha y contragolpeó siempre que pudo con la conducción de Walter De Souza y la potencia de Federico Castro.

Y fue esa la fórmula para el 2-0, que llegó tras una gran maniobra individual del grandote Castro, quien asistió a Mateo Coronel para que, de media vuelta, la mande contra las piolas. Incluso la ventaja pudo haber sido mayor de no ser por una gran intervención de Aguiar frente a Torrent.

Sobre el final, Unión empujó a Defensores contra su arco y estuvo cerca del descuento. Es más, Martín Comachi recibió de Cristian Gaitán dentro del área y empujó la pelota al gol, pero el asistente Hugo Fonzo le marcó posición adelantada al "9".

En el complemento, Unión casi no inquietó al arquero Braian Olivera y el Granate desperdició varias contras como para bajarle la persiana al partido antes de tiempo.

Recién cerca del cierre, y con los ingresos de Emanuel Lazzarini y Facundo Cabral, los de Tosetto lograron conectar en ataque y generaron situaciones. Primero, Olivera le sacó del ángulo una pelota al ex Chaco For Ever, y después, tras una buena combinación con Escott, Mignaco evitó lo que hubiese sido el descuento del joven Cabral.

Fue triunfo merecido para el conjunto de Villa Ramallo, que alcanzó el puntaje ideal en la Zona 3 del Federal A. Unión, hundido en soledad en el fondo de la tabla, deberá recuperarse el próximo sábado cuando visite a Gimnasia de Concepción del Uruguay.

SÍNTESIS

Unión (0): Diego Aguiar; Rodrigo López Alba, Miguel Yuste, Maximiliano Sola y Lucas Medina; Pablo Gaitán, Marcos Fernández, Diego Cálgaro y Nicolás Vittarelli Góngora; Patricio Escott y Martín Comachi. DT: Adrián Tosetto.

Defensores (2): Braian Olivera; Hernán Rubén, Esteban Luna, Leonardo Mignaco y Alan Moreno; Fernando Torrent, Juan Capurro, Juan Cruz Cartechini y Walter De Souza; Mateo Coronel y Federico Castro. DT: Héctor Storti.

Goles: 1' PT Juan Capurro (D) y 23' PT Mateo Coronel (D).

Cambios en Unión

Cristian Gaitán x Marcos Fernández

Emanuel Lazzarini x Cristian Gaitán

Facundo Cabral x Diego Cálgaro

Cambios en Defensores

Rodrigo Freites x Federico Castro

Ángel Prudencio x Mateo Coronel

Tomás Grandis x Walter De Souza