Aprueban casi 6 millones de pesos de fondos estatales para la remodelación de la Avenida Independencia

El Concejo autorizó al intendente Gonzalo Toselli a destinar las asignaciones del Fondo de Obras Menores 2017, una suma no reintegrable de 5.879.757 pesos, a la concreción del proyecto "Revitalización y puesta en valor de la Avenida Independencia". Los ediles del Frente para la Victoria, Fernando Cattaneo y Oscar Girard, votaron en forma negativa porque consideran que esa inversión debería satisfacer otras demandas urbanas con mayor prioridad.

Debió pasar mucha agua debajo del puente para que en el Concejo Municipal se aprobará un proyecto con disidencias. En la mañana de este jueves, el oficialismo encapsulado en el Frente Progresista aprobó el proyecto enviado por el Ejecutivo para apuntalar económicamente a la iniciativa de remodelación de la Avenida Independencia. La negativa estuvo del lado del Frente para la Victoria, argumentando de que la fenomenal inversión proveniente de recursos no reintegrables del Fondo de Obras Menores 2017 debería utilizarse, al menos en parte, para otras obras prioritarias como cordón cuneta o cloacas. Es tal la mayoría que posee el oficialismo en la Legislatura local (4 concejales sobre 6) que hasta se dio el lujo de aprobarlo con la ausencia de Carlos Gómez que debió ausentarse por motivos laborales.

El proyecto de "Revitalización y puesta en valor de la Avenida Independencia" fue presentado por el Departamento Ejecutivo hace más de 4 meses pero su aprobación se dilató en el tiempo porque el presidente del Concejo, Leandro Lamberti, intentó por todos los medios que la iniciativa fuera aprobada en forma unánime. Descartada esa posibilidad y con las elecciones generales que ya se avizoran en el horizonte, el Frente Progresista decidió bajarle el martillo, aunque con ciertos interrogantes sobre el impacto electoral que puede tener una medida de este tipo.

El propio Lamberti defendió el proyecto, mencionando varias razones, aunque previamente se realizó la votación donde se impuso el oficialismo 3 a 2. Obviamente, una mejora estética que impacte positivamente en el circuito comercial y posicione regionalmente a Sunchales fue uno de los argumentos más fuertes pero no el único. La remodelación también brindará respuestas a la problemática de accesibilidad, contaminación auditiva o vehicular y de seguridad. El edil del Ateneo Sunchales también explicó que la decisión se tomaba porque se estaba trabajando fuertemente en distintos sectores del ejido urbano con obras para mejorar problemáticas de accesibilidad o de servicios básicos.

El concejal Fernando Cattaneo fue el primero en explicar su negativa. Aclaró que no estaba en desacuerdo con el proyecto técnico y que coincidía en la necesidad de la revitalización pero no en la metodología de su financiación. Informó que hay 169 cuadras que en la actualidad no tienen cordón cuneta y que el problema de accesibilidad es más grave que en la zona céntrica de la ciudad. Por lo tanto, había propuesto en las reuniones de comisión donde se trató este tópico, que se distribuyan los recursos de Fondos de Obras Menores de los próximos años entre las obras en los distintos barrios y las de la Avenida Independencia, donde la reforma debería hacerse por etapas.

En tanto, el peronista Oscar Girard manifestó que no es el momento y puso en duda si la remodelación iba a beneficiar a los comerciantes céntricos, marcando que hay que poner en claro cuantos son realmentes comercios, difereciándolos de los que brindan servicios.

La concejala Carolina Scarafía valoró las respuestas que brinda la propuesta a la problemática de accesibilidad mientras que la socialista Andrea Ochat expresó que la revitalización del centro es una obra impostergable y que el beneficio será de toda la comunidad porque es un sector de tránsito obligado para gran parte de los vecinos.