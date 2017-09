Fuerte rechazo de Lifschitz a un reclamo de Vidal

Lifschitz valoró que el encuentro de gobernadores en la Casa de San Juan para consensuar el reclamo de fondos coparticipables fue "positivo en términos de la representación amplia. Hubo 21 gobernadores de todos los signos políticos. La posición fue unánime".



"Pedimos que este tema no sea resuelto hasta tanto no se escuche a las provincias, y hasta tanto no haya un diálogo y avance de acuerdos entre Nación, Provincia y Congreso Nacional, porque entendemos que es el ámbito donde deben resolverse estos temas", apuntó el Gobernador santafesino.



En ese sentido, señaló: "Me parece que fue una señal política inédita en Argentina que distintos gobernadores de diversos partidos políticos se pongan de acuerdo en un tema en común que nos afecta a todos".



El mandatario santafesino dijo que también se planteó "la gravedad de la situación en que se pondría a todas las provincias de avanzar esta pretensión de la provincia de Buenos Aires".



Además, afirmó que "las discusiones entre Provincia y Nación por recursos es histórico en la Argentina", sostuvo que "la demanda que hace la provincia de Buenos Aires pone en crisis al sistema", y explicó: "Porque si se diera curso a esa demanda llevaría a todas las provincias a una situación de quebranto económico y a una situación de ingobernabilidad política".



Por último, insistió en que "sería realmente gravísimo para la Argentina. Hay que buscar otro camino".



La provincia de Buenos Aires presentó ante la Corte Suprema de la Nación un recurso para recuperar su participación en este fondo creado en 1992 con la asignación de un porcentaje de los recursos recaudados por el impuesto a las ganancias. En 1996 esa masa quedó fija en 650 millones de pesos. El excedente, hasta llegar al 10 por ciento del impuesto a las ganancias, se repartió entre el resto de las provincias. Un 4 por ciento de dicho impuesto se distribuye según las necesidades básicas insatisfechas.



Desde que en 1996 se le fijó un tope de 650 millones de pesos anuales, la participación de los bonaerenses en el reparto del Fondo fue decreciendo, hasta que el año pasado, por primera vez, pasó a ser la provincia menos favorecida, incluso con menos recursos que los destinados a Tierra del Fuego.



En tanto, la gobernadora, María Eugenia Vidal, consideró que "pelear por el Fondo del Conurbano es mi obligación y mi responsabilidad", a la vez que sostuvo que "hemos sido discriminados y no puede ser que exista un fondo donde todas las provincias participen y la que menos reciba sea la de Buenos Aires".