Libertad integrará la Zona Centro de la Liga Argentina

CONFERENCIA NORTE
DIVISIÓN NORTE
OBERÁ TC (OBERÁ)
HINDÚ (RESISTENCIA)
VILLA SAN MARTÍN (RESISTENCIA)
ASOC. MITRE (TUCUMÁN)
TALLERES (TAFÍ VIEJO)
INDEPENDIENTE (SANTIAGO DEL ESTERO)
DIVISIÓN CENTRO NORTE
BARRIO PARQUE (CÓRDOBA)
SAN ISIDRO (SAN FRANCISCO)
TIRO FEDERAL (MORTEROS)
AMEGHINO (VILLA MARÍA)
DEP. NORTE (ARMSTRONG)
ECHAGÜE (PARANÁ)
UNIÓN (SANTA FE)
LIBERTAD (SUNCHALES)
CONFERENCIA SUR
DIVISIÓN CENTRO SUR
PARQUE SUR (CONCEPCIÓN DEL URUGUAY)
TOMÁS DE ROCAMORA (CONCEPCIÓN DEL URUGUAY)
LA UNIÓN (COLÓN)
PLATENSE (BUENOS AIRES)
CICLISTA (JUNÍN)
VILLA MITRE (CABA)
GIMNASIA (LA PLATA)
TEMPERLEY (BUENOS AIRES)
DIVISIÓN SUR
PETROLERO ARGENTINO (PLAZA HUINCUL)
CENTRO ESPAÑOL (PLOTTIER)
RIVADAVIA (MENDOZA)
ESTUDIANTES (OLAVARRÍA)
DEP. VIEDMA (VIEDMA)
ATENAS (CARMEN DE PATAGONES)
El departamento de Competencias y la Secretaría Técnica de AdC, junto con el Instituto de Cálculo de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA ya trabajan en el armado del fixture de la Primera Fase.