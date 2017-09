La relación entre la CGT y el Gobierno: "No es momento para hacer un paro"

Rodríguez reconoció que la dirigencia sindical debe "generar un programa" de acción para resolver los reclamos de los trabajadores pero aclaró que ese plan "en este momento no se debe explicitar a partir de un paro". "Eso no significa resignar una lucha ni deshacerse de los reclamos de la agenda de los trabajadores, simplemente establecer que en el actual contexto no es momento para hacer un paro", sostuvo.