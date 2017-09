Arrancan las semifinales U15 femenino en Libertad

VIERNES 1/09:

P1 - 19:00: Libertad vs. Rocamora

P2 - 21:00: Talleres de Paraná vs. San Lorenzo

SÁBADO 2/09:

P3 - 14:30: San Lorenzo vs. Rocamora

P4 - 16:30 – Talleres de Paraná vs. Libertad

DOMINGO 3/09

P5 - 16:00: Rocamora vs. Talleres de Paraná

P6 - 18:00: Libertad vs San Lorenzo.

Al hexagonal final arribarán los vencedores de cada uno de estos segmentos, más el segundo de FeBAMBA, y el mejor segundo de las tres zonas del interior del país.

LAS OTRAS SEDES:

La zona 1 fue la que contó con mayor número de oferentes, siendo Pacífico de Neuquén quien terminó quedándosela. De igual forma, quedó estipulado que su cronograma de juego sea el siguiente:

1/9 – 19:00 – Biguá vs San Miguel

1/9 – 21:00 – Pacífico vs Gimnasia y Esgrima Comodoro Rivadavia

2/9 – 19:00 – Biguá vs Gimnasia y Esgrima Comodoro Rivadavia

2/9 – 21:00 – Pacífico vs San Miguel

3/9 – 11:00 - Gimnasia y Esgrima Comodoro Rivadavia vs San Miguel

3/9 – 13:00 – Pacífico vs Biguá.

El segmento 2 se desarrollará en suelo bonaerense, dado que Peñarol se quedó con la compulsa. En este caso el fixture será:

1/9 – 19:00 – Pacífico de Bahía Blanca vs Maipú

1/9 – 21:00 – Peñarol vs Universitario

2/9 – 17:30 – Universitario vs Maipú

2/9 – 19:30 – Peñarol vs Pacífico de Bahía Blanca

3/9 – 16:00 – Pacífico de Bahía Blanca vs Universitario

3/9 – 18:00 – Peñarol vs Maipú

Cabe recordar que en esta instancia se suma FeBAMBA, con una zona integrada por Centro Galicia, Unión Florida, Berazategui y Temperley.