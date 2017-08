Gabriel Rolón y Cynthia Wila fascinaron al público hablando de amor

El enamoramiento, el estado de éxtasis e ilusión como primera fase; la decepción o la aceptación de sus limitaciones posteriormente; y el verdadero compromiso o el amor consumado que perdurará fueron algunos de los casos que Rolón y Wila exponen, en un espectáculo muy aceitado que ya lleva vigente más de dos años, a través de casos de pacientes anónimos que trataron en la vida real o escenas de filmes y literatura clásica.

Rolón coincide con Lacan que “en los asuntos del corazón, no elegimos sino lo impuesto y no queremos sino lo inevitable”, pero hace la salvedad que uno puede elegir de quién no enamorarse en la medida que avanza el proceso y nota que esa relación puede ser perjudicial. En tanto, Wila remarca que el amor es valioso si es sano; y condena aquellos que hacen mal, que hacen padecer y los ponen en un lugar sufriente. Incluso llega a justificar a la infidelidad en estos casos.

El evento se dio en el marco del Ciclo de Conferencias Abiertas Atilra 2017.