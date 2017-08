Unión se habría retirado del mercado luego de la contratación de 9 jugadores para el Federal A

La primera incorporación fue el escurridizo volante que también puede jugar como mediapunta, Nicolás Vitarelli Góngora. El rafaelino viene de jugar en Sportivo Belgrano de San Nicolás en la última temporada del Federal A.

La segunda tanda de incorporaciones se conformó con Diego José Aguiar, arquero de 35 años, proveniente de Sportivo Belgrano de San Francisco que militó en el Torneo Federal A; sumándose Marcos Gabriel Fernández, un volante de 24 años proveniente de Sportivo Las Parejas que también juega en el Federal A.

La tercera tanda de incorporaciones sumó a un delantero de área como Martín Comachi de 25 años de edad, otro que viene de jugar en Sportivo Las Parejas y con pasado en Colón de Santa Fe y en el futbol ecuatoriano. Y a Cristian Gaitán, un volante por derecha proveniente de Brown de Puerto Madryn.

Esta semana incorporó al delantero Ezequiel Lazzarini de 30 años, quien naciera futbolísticamente en Newell’s Old Boys de Rosario en el 2007; jugando también en el fútbol chileno y mexicano, militando en Chaco For Ever por el Torneo Federal A. También fue confirmado el regreso del delantero Patricio Scott de 27 años, quien tuvo un muy buen paso por la institución. Cabe destacar que el “Pato” vistió la camiseta de Alvarado de Mar del Plata la temporada pasada en el Torneo Federal A.

Y este viernes dio a conocer dos nuevos refuerzos. Se trata de Ángel Rodrigo López Alba, defensor 24 años que viene de jugar en Deportivo Español en la Primera B Metropolitana desde su debut profesional en el año 2013. La segunda contratación es Augusto Tomás Álvarez, mediocampista de 33 años y que este último año jugara en Unión de Villa Krause en el Torneo Federal A de fútbol.

Además se debe agregar que los siguientes jugadores fueron promocionados del plantel de Liga Rafaelina al plantel profesional: Facundo Buenavía (arquero), Facundo Cabral (delantero), Martín Comba (arquero), Carlos Gerez (defensor) Lucas Medina (defensor) y Rodrigo Martín (volante).

La mala noticia es que Unión perdió en estas horas al volante central Emanuel Romero, seducido por la oferta de Central Córdoba de Santiago del Estero que milita en el torneo Federal A. Y si bien la dirigencia del futbol profesional anunció que con las dos últimas contrataciones se retiraba del mercado, habrá que ver si esa decisión no se modifica luego de esta sorpresiva pérdida.