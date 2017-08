PASO 2017 – Todo lo que tenés que saber para estas elecciones

¿Qué agrupaciones políticas se presentan en las elecciones generales del 22 de octubre?

Únicamente pueden ser candidatos en las elecciones nacionales quienes hayan resultado electos en las elecciones primarias.

Estarán habilitadas las agrupaciones políticas que para la elección primaria de senadores y diputados de la Nación hayan obtenido, como mínimo, un total de votos -considerando los de todas sus listas internas- igual o superior al 1,5% de los votos válidamente emitidos en el distrito de que se trate para la cada una de las categorías.

¿Cuáles son los cargos a ocupar?

En estas elecciones se renuevan:

127 bancas en la Cámara de Diputados de la Nación, las cuales se renuevan por mitades cada dos años.

24 bancas en la Cámara de Senadores de la Nación, las cuales se renuevan por tercios cada dos años.

¿Todas las provincias eligen Senadores Nacionales?

No. Lo harán Jujuy, Formosa, Misiones, La Rioja, San Juan, San Luis, Buenos Aires y Santa Cruz.

¿Cuántos senadores se eligen en cada una de estas provincias?

3 Senadores Nacionales.

¿Todas las provincias eligen Diputados Nacionales?

Sí.

¿Quiénes votan en las elecciones del 13 de agosto?

Todos los argentinos nativos y por opción desde los 16 años

Los argentinos naturalizados desde los 18 años, siempre y cuando figuren en el padrón electoral y exhiban el documento habilitante.

También podrán votar los procesados que se encuentren en prisión preventiva y los argentinos residentes en el exterior que se hayan inscripto.

¿Si no voté en las elecciones primarias, ¿puedo votar en las elecciones generales de octubre?

Sí, podés votar en las elecciones generales.

¿En qué horario se llevan a cabo las elecciones?

Las elecciones comienzan a las 8:00 y cierran a las 18:00 horas.

Si hubiera electores en la fila de la mesa esperando para emitir el sufragio el presidente de mesa debe continuar recibiendo los votos hasta que el último de la fila haya votado.

¿Dónde puedo ver las listas de los precandidatos?

Podés ver todas las listas de los precandidatos que se presentarán en las PASO en la página de la Cámara Nacional Electoral en https://www.electoral.gov.ar/boletas.php#boletas .

¿Cuándo y dónde voto en las PASO?

Las PASO se celebrarán en todo el territorio nacional el 13 de agosto. En las primarias y en las generales votás en el mismo lugar podés consultar dónde te toca en http://www.padron.gob.ar/ .

¿Con qué documento se puede votar en las elecciones nacionales?

Liberta de Enrolamiento (LE).

Libreta Cívica (LC).

Documento Nacional de Identidad, en cualquiera de sus formatos (DNI Libreta tapa verde o celeste y Nuevo DNI formato tarjeta).

También se puede votar con el DNI tarjeta con la leyenda “no válido para votar”

¿Cómo es el procedimiento para votar?

Debes ubicar la mesa en la que te corresponde votar y presentarte en ella con tu documento de identidad. El presidente de mesa recibirá el documento y lo retendrá, a cambio te entregará un sobre vacío firmado en el acto de su puño y letra y te invitará a pasar al cuarto oscuro.

A solas en el cuarto oscuro, seleccionás la/s boleta/s de sufragio de tu preferencia y volvés a la mesa introduciendo el sobre cerrado en la urna. Tené en cuenta que podes seleccionar una lista completa o cortar la boleta y elegir a diferentes partidos o alianzas para cada categoría ¡pero cuidado! solo podés seleccionar una lista para cada categoría.

El elector firmará el padrón y el presidente de mesa entregará la constancia de emisión del voto al elector conjuntamente con su documento.

¿Puedo votar si mi fotografía no está en el padrón?Sí, ya que solamente estarán las fotografías de aquellos electores mayores de edad que hayan tramitado un nuevo ejemplar de su DNI y que dicha situación se haya comunicado a la Cámara Nacional Electoral con anterioridad al 25 de abril de 2017, fecha de cierre del padrón provisorio.

¿Por qué, aunque tengo 16 años, no me encuentro en el padrón electoral?

Porque no realizaste la actualización de los datos identificatorios obligatoria a partir de los 14 años antes del 25 de abril de 2017, fecha de cierre del padrón provisorio, o porque la información no fue remitida por el Registro Nacional de las Personas a la Cámara Nacional Electoral para su inclusión. En caso de que hubieses efectuado la actualización de tu documento de identidad a los 14 años, podés reclamar a la justicia nacional electoral la inclusión en el padrón, en los plazos que establece el Código Electoral Nacional. Sin embargo, ya no se verá reflejado en este padrón 2017.

¿Qué ocurre si faltan boletas?

El presidente de mesa, auxiliado por el delegado de la justicia nacional electoral debe verificar que existan en todo momento boletas de las agrupaciones políticas. Si faltan boletas, las repondrán los fiscales a pedido del presidente de la mesa o, en su defecto, lo hará él con las boletas de contingencia entregadas por el servicio de correo.

¿Cómo queda registrada la emisión del voto y qué constancia recibo?

La autoridad de mesa te pedirá que firmes el padrón electoral y te entregará una constancia de emisión del sufragio con su firma.

¿Qué pasa si pierdo la constancia de emisión del voto?

Cuando el elector aparece en el registro de infractores al deber de votar, pese a haber votado, y además no cuenta con la constancia, puede solicitar a la autoridad competente que verifique su firma en el padrón. Si el elector no figura como infractor, no necesita hacer ningún trámite ante la pérdida de la constancia. El registro de infractores puede ser consultado en: infractores.padron.gov.ar.

¿Qué sucede si no voto?

El elector que no haya emitido su voto debe asistir a la Secretaría Electoral correspondiente al distrito de su domicilio para justificar la no emisión del voto, con la documentación que acredite el motivo de la falta. También podrá dirigirse a la Cámara Nacional Electoral. La justificación deberá realizarse dentro de los 60 (sesenta) días posteriores a la fecha de los comicios.

La obligación de justificar el voto excluye a los electores de 16 y 17 años, y a los mayores de 70 años.

Si no justifico la no emisión del voto, ¿Seré sancionado?

Sí. La Cámara Nacional Electoral ha determinado que todo ciudadano que no justifique su no emisión del voto de la manera estipulada, deberá abonar una multa.

Cuando la infracción se cometa respecto de uno solo de los actos electorales (es decir, o bien en las elecciones primarias, o bien en las elecciones generales) el valor de la multa será de cincuenta pesos ($50). Sin embargo, en el caso de que no se vote ni en las elecciones primarias ni en las elecciones generales, el monto de la segunda infracción ascenderá a cien pesos ($100), que se acumularán con los cincuenta pesos ($50) correspondientes a la primera infracción, debiendo abonarse un total ciento cincuenta pesos ($150).

El registro de infractores puede ser consultado en: infractores.padron.gov.ar.

¿Dónde se paga la multa?

El pago de la multa podrá ser efectuado en cualquier sucursal del Banco de la Nación Argentina y en las demás entidades que se habiliten para tal cobro.

Además del pago de la multa, ¿existen otras sanciones en caso de que no vote?

Sí. El infractor NO podrá ser designado para desempeñar funciones o empleos públicos durante tres años a partir de la fecha de la elección. Además, el infractor NO podrá realizar gestiones o trámites durante un año ante los organismos estatales, provinciales, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o municipales. Este plazo comenzará a correr a partir del vencimiento de los sesenta (60) días establecidos para la presentación de la justificación por no votar. Este castigo se anula con el pago de la multa estipulada.

¿Quiénes no están obligados a votar?

Los que el día de la elección se encuentren a más de quinientos (500) kilómetros de distancia del lugar donde deban votar.

Los enfermos o imposibilitados por fuerza mayor, que les impida asistir al acto.

Los argentinos residentes en el exterior.

Los mayores de 70 años.

El personal de organismos y empresas de servicios públicos que por razones atinentes a su cumplimiento deban realizar tareas que le impidan asistir a los comicios.

Los jueces y sus auxiliares que por disposición del Código Electoral deban asistir a sus oficinas y mantenerlas abiertas mientras dure el acto comicial.

¿Qué debo hacer si me encuentro a más de 500 kilómetros de distancia de mi lugar de votación?

Debés presentarte el día de la elección a la autoridad policial más próxima, la que extenderá una certificación escrita que acredite tu situación. Debés presentar dicha constancia ante la Justicia Electoral, dentro del plazo de sesenta (60) días corridos desde el día de la elección.

¿Dónde puedo denunciar irregularidades que ocurrieron en mi escuela o en mi mesa?

Podés denunciar irregularidades por vía electrónica a través del portal http://denuncias.electoral.gov.ar/index.php , para lo cual es necesario que te registres como usuario.

También podés hacer reclamos vía Twitter: https://twitter.com/camaraelectoral (@camaraelectoral).

¿Puedo controlar la marcha de los comicios?

Sí, los electores pueden enviar su experiencia o reportar eventuales inconvenientes al momento de emitir el voto a Poder Ciudadano, llamando gratuitamente 0800-222-2684 o al 4331 4925 o ingresando en http://poderciudadano.org/denuncias-form/.

La información recibida queda a disposición del Centro de Asesoría Legal y Acción Ciudadana, que cuenta con un grupo de expertos que analiza los reportes y elabora un informe para ser elevado a la Cámara Nacional Electoral.

¿Qué pasa si figuro como afiliado a un partido sin mi consentimiento?

Los interesados en renunciar a su afiliación pueden hacerlo por telegrama gratuito desde cualquier sucursal del Correo Argentino o personalmente en la Secretaría Electoral. Cualquier persona que presuma se encuentra afiliada a un partido político o que no quiera identificar el partido del que se trata, puede renunciar al mismo en forma indeterminada. Los cambios se producen a las 48 horas de efectuado el reclamo.