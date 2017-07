Inauguran una oficina que recepciona denuncias de hechos delictivos o contravenciones

Se trata de una política que fue trabajada a partir de un convenio con el Colegio de Abogados de Santa Fe.



Sunchales es sede de uno de los 16 CTD que hay en la provincia. Será atendido por la abogada Natalia Sosa, y allí se trabajará de forma coordinada con organizaciones como los Centros de Orientación para Víctimas de Delitos, entre otros.



Su objetivo es el de contribuir al abordaje oportuno de denuncias por hechos ilícitos, contravenciones u otros trámites y certificaciones. Busca descomprimir el trabajo de las comisarías y acelerar los tiempos de respuesta: todas las denuncias o trámites que se realizan en las comisarías o las reparticiones del Ministerio Público de la Acusación O el Poder Judicial, pueden realizarse en los CTD. Entre ellos: delitos contemplados en el Código Procesal penal (homicidios, abuso de armas, lesiones, abandono de personas, robos, hurtos, etc.), siniestros de tránsito con lesionados, presuntas contravenciones al Código Provincial de Faltas (contra la autoridad, la tranquilidad y el orden público, hechos de violencia en espectáculos deportivos, etc.), constancias de declaración de domicilio, Constancia de supervivencia, Constancia por extravíos varios (documentos nacional de identidad, tarjetas de crédito, tarjetas de débito, pasaporte, carné, etc.),

Respecto al proceso



El Centro estará abierto de lunes a viernes, en el horario de 8 a 12.

Cualquier vecina o vecino puede acercarse al CTD, con su DNI, donde se tomará registro de la denuncia o del trámite y quien atienda realizará una valoración rápida del caso y enviará automáticamente de manera online al área de recepción de denuncias de la fiscalía u otras instituciones según corresponda.

Las denuncias sólo pueden realizarse en persona, con el DNI.

Acto

En la inauguración estuvo presente el Ministro de Seguridad de la provincia, Maximiliano Pullaro. El intendente Gonzalo ofició de anfitrión en el acto donde también asistieron el director provincial de los Centros Territoriales de Denuncias, Pablo Polito; el secretario de Seguridad Comunitaria, Ángel Ruani; el subsecretario de Obras Públicas, Rafael De Pace; el subsecretario de Políticas Preventivas, Fernando Peverengo; el senador Alcides Calvo; el presidente del Concejo Municipal, Leandro Lamberti; Fiscal Regional de Rafaela, Diego Vigo; Coordinador del Nodo, Pablo Pinotti; Jefe de Unidad V, Adrián Rodriguez; Jefe Orden Público, Marcelo Gorosito; Jefe Guardia Rural Los Pumas, Cristian Lugo; Jefe de PDI, Mauro López; Jefe de Zona Tercera, Daniel Gretter; Jefe Comisaría Tercera, Luciano Gabinetti y presidente de Cooperativa de Los Pumas, Omar Scarafía.