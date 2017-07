Ateneos juveniles de las Sociedades Rurales santafesinas se capacitaron en Sunchales

La actividad se llevó a cabo en las instalaciones de Restaurante Parrilla Unión, donde los ateneístas participaron de intensas jornadas de capacitación e intercambio, a través de disertaciones, talleres y puestas en común. De esta manera se abordaron temáticas importantes para las entidades del sector, como liderazgo, comunicación, situación gremial y productiva de la provincia, entre otras.

El acto de apertura del Encuentro se realizó el sábado 22, a partir de las 8:30, donde las autoridades presentes destacaron el compromiso de los jóvenes reunidos.

En la mesa cabeza estuvieron presentes el presidente del Ateneo Juvenil de la Sociedad Rural de Sunchales, Federico Spontón y el titular de dicha entidad, Javier Bolatti; el presidente del Ateneo CARSFe, Xavier Varisco; el secretario de Gobierno del Municipio local, Marcelo Canavese; los concejales Leandro Lamberti y Fernando Cattaneo; y el presidente de CARSFe, quien asumió recientemente, Carlos Castagnani.

El flamante titular de la Mesa Ejecutiva de Confederaciones de Asociaciones Rurales de Santa Fe afirmó en su discurso que“el futuro está acá, como se dice siempre y es así. Tienen que valorar el reconocimiento de las autoridades locales porque es algo que no sucede en todos lados. También es importante destacar que para ser buenos dirigentes primero deben que ser buenas personas y pensar en el bien común. Ser férreos defensores del sector, no tener vergüenza ni miedo al plantear todos los problemas, pero a la vez hay que presentar una alternativa. Protestar es fácil pero cuando nos preguntan qué proponemos, no nos podemos quedar de brazos cruzados”.

En el acto, los integrantes del Cuerpo Legislativo de Sunchales que se encontraban presentes entregaron a los organizadores la Declaración de Interés Ciudadano, aprobada en la Sesión Ordinaria del 6 de julio, con el objetivo de destacar la realización del Encuentro y la intensa actividad que viene desarrollando el Ateneo Juvenil de la Sociedad Rural de Sunchales.

Iniciada la ceremonia de apertura se sumó también como parte de las autoridades participantes, el presidente de la Sociedad Rural de Rafaela y prosecretario en la nueva Comisión de CARSFe, Pedro Rostagno.