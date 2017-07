Para Scaglia, el kirchnerismo y el socialismo "representan el pasado"

Política 18/07/2017 El Eco de Sunchales

La diputada nacional del PRO, Gisela Scaglia, en el lanzamiento de la lista Cambiemos Sunchales, afirmó que son dos modelos que no quieren progresar, del no diálogo. Expresó que el discurso para la producción del candidato socialista Contingiani "atrasa" y le pidió a Lifschitz que se haga cargo de las dos gestiones anteriores al mando de Binner y Bonfatti. "Si no quieren volver hacia atrás y apoyar al presidente Mauricio Macri, tienen que apoyar a los candidatos de Cambiemos" proclamó.