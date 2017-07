La campaña arrancó golpe por golpe

Las preliminares ya habían sido una muestra gratis de lo que sobrevendría en plena campaña; hace un par de meses, funcionarios del intendente de Santa Fe, José Corral no le encendieron las luces al Gobernador Lifschitz cuando fue a inaugurar una obra de iluminación en un barrio de esta capital (argumentaron que el Gobernador pautó el acto justo un martes en que el Intendente estaba en Buenos Aires).

El Ministro del Interior, Rogelio Frigerio dijo en la cara del Gobernador, en plena inauguración de Tecnópolis Federal que en el 2019 piensan ganar la Provincia de Santa Fe. En el medio, un funcionario de Corral en el gabinete de hidráulica, fue eyectado por Lifschitz en plena crisis hídrica de febrero - marzo y se fue con flamígeras declaraciones en contra de Lifschitz.

Y lo mas desafiante: José Corral oficializó su pase a Cambiemos con lista de concejales propia de esa corriente en esta ciudad capital.

El primer cross de Lifschitz a la mandíbula de Corral (que podría mandarlo a la lona en octubre) tuvo nombre y apellido: Emilio Jatón, ex- periodista de Canal 13, apabullante triunfador como candidato a senador por el Departamento La Capital en el 2015, fue convocado de urgencia por el buró socialista para que baje a Santa Fe capital como primer candidato a concejal por el FPCYS. Hoy todas las encuestas señalan que el presentador de las noticias del mediodía de Canal 13 mantiene casi intacto el fervor de sus votantes como senador en el 2015 (sumó 96.626 votos -el 44,91%- mientras que José Corral contó como candidato a intendente 84.487).

De esta manera, Lifschitz amortiguaría en esta capital lo que le costaría una patriada casi similar a su gesta electoral como Gobernador: remontar unas difíciles PASO con la lista de candidatos a diputados nacionales encabezada por el Ministro de la Producción, Luis Contigiani.

Todos reconocen, hasta en el peronismo, la empatía que provoca la juiciosa figura del Ministro de la Producción, sereno, reflexivo e incansable gestor ante las dificultades de empresas y particulares, pero al mismo tiempo anotan que carece del carisma político necesario para contrarrestar la fuerza de la marca Cambiemos que tiene enfrente. "Para eso estará Miguel (Lifschitz) que tiene 60 % de aprobación de gestión y se cargará la campaña al hombro junto a la territorialidad que le dará el radicalismo aliado", sostienen los prohombres del socialismo en campaña.

A un mes de las elecciones primarias, Cambiemos aventaja al FPCyS por no menos de diez puntos, independientemente de sus primeros candidatos a diputados nacionales (Albor Cantard y Luis Contigiani).

El desafío de la escudería oficial santafesina estará en "pegar" la lista a la gestión gubernamental, (a diferencia del macrismo que busca nacionalizar la polarización con Cristina Kirchner) para, después del 13 de agosto enfilar hacia el 22 de octubre reclutando los votos de María Eugenia Schmuck, la concejala rosarina adversaria interna en las Paso; y aquellos peronistas desencantados con un posible triunfo de Agustín Rossi el 13 de agosto y los indecisos.

La aspiración mas conservadora de Miguel Lifschitz será terminar la jornada del domingo 22 de octubre con tres bancas nacionales en su haber, independientemente de la cantidad de votos que podrían darle los titulares de los portales y diarios matutinos del lunes 23 a Cambiemos.

Cambiemos no tendrá interna el 13 de agosto, salvo la presencia de Jorge Boasso que intenta hacer la interna por afuera; mientras que el FPCyS hará ejercicios pre competitivos con dos listas (Contigiani versus Schmuck); pero donde estará centrada la atención será en el Frente Justicialista con la pelea de fondo entre el experimentado Agustín Rossi versus la challenguer Alejandra Rodenas. Rossi acredita un voto consolidado de entre el 15 y el 17 %, mientras que la ex - jueza rosarina deambula contra reloj por la vasta geografía provincial tratando de que el peronismo la conozca.

El massismo, con el concejal rosarino Diego Giuliano a la cabeza, tampoco tiene internas el 13 de agosto, y transita hacia octubre pensando en el voto de Rodenas, si Rossi ganara las Paso en el PJ, además del independiente "ni macrista ni socialista".

De todos modos, aún aquellos que no tienen internas, las Paso del 13 de agosto bien podrían servirle de sondeo pre definitivas, aunque no habría que confiar demasiado en los resultados: la población aprendió a utilizar las primarias para asustar, amonestar y, porque no, divertirse.

El desafío de la educación.

El dato es social, política y moralmente lapidario: el 45 por ciento de los adolescentes argentinos no termina el secundario, de acuerdo con un informe de Unicef sobre chicos de entre 13 y 17 años. Deserción escolar, pobreza y embarazos no deseados, son los dramas que cruzan a esa franja etaria.

La Ministra de Educación de Santa, Claudia Balagué Fe afirmó que en Santa Fe no existe esa realidad, pues el 81.5 % de los jóvenes están en el secundario gracias al plan vuelvo a Estudiar y otras políticas públicas del plan Abre Familia: "Esto es un dato muy interesante - añadió- porque aumentamos un 10% la matricula del 2008 al 2016", para agregar que "tenemos un 7.7% de abandono interanuales, que representa un 3 %; pero lo atrayente es el 23% de reingreso".

Mientras tanto, el Gobernador lanzó un programa para que los jóvenes puedan emprender y trabajar llamado "Emprende Joven", que capacitará y ayudará financieramente a propuestas de jóvenes de entre 18 y 35 años que busquen generar y fortalecer emprendimientos en la provincia.