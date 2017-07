El Municipio presentó Encuentros en los Barrios

La presentación se realizó el miércoles 12 de julio en el Salón Azul del Palacio Municipal, y fue encabezada por el intendente municipal, Gonzalo Toselli, la secretaria de Desarrollo Humano, Virginia Scandalo, y el presidente del Concejo Municipal, Leandro Lamberti.

Encuentros en los Barrios trata de jornadas que se realizarán en espacios públicos de los distintos barrios de la ciudad y combinarán actividades deportivas y recreativas para niñas y niños, y eventos culturales y artísticos para toda la familia. Respecto a esto último, serán convocados quienes estén inscriptos en el registro municipal de artistas locales. Se recuerda que para formar parte deben inscribirse a través de la web www.sunchales.gov.ar, o acercándose al Liceo Municipal de 8:00 a 20:00.



“Encuentro en los Barrios construirá los espacios comunes que deben ser valorizados para lograr el acercamiento entre vecinas/os”, explicó el intendente Gonzalo Toselli, y agregó: “La palabra ‘encuentros’ la utilizamos mucho porque nos parece un concepto esencial para potenciar los vínculos y para ser ciudadanas/os cada vez más solidarios y comprometidos”.



En este sentido también se expresó Virginia Scandalo, quien destacó el objetivo de volver a habitar “los diferentes espacios y lugares que propone la ciudad, para divertirnos y encontrarnos”.



Respecto a los objetivos generales dijo: “Se promoverá tanto el deporte, la educación y la recreación, como la promoción de derechos”.



Encuentros en los Barrios difundirá los valores de la Asociación Internacional de Ciudades Educadoras (AICE). Esto se debe a que Sunchales es una de las 18 localidades argentinas que forman parte de esta red. También se vinculará con los objetivos de Desarrollo Sostenible establecidos por la Organización de las Naciones Unidas (ONU).



Los lineamientos de ambos organismos buscan garantizar el acceso integral a derechos como la recreación, la educación, o el acceso a la cultura y a los bienes sociales. Sobre este punto, Toselli destacó que en Sunchales “este trabajo se trabaja de forma articulada en conjunto con las vecinales”.





Cronograma



Encuentros en los Barrios se desarrollará los domingos, cada quince días, entre las 9:00 y las 18:00. Será la vecinal quien elegirá el lugar de actividades en cada ocasión.



Allí se realizarán diferentes actividades deportivas, que se proyectarán en función de las disponibilidades de cada barrio. Algunas de ellas estarán programadas, mientras que otras se realizarán de forma sorpresa para posibilitar el acceso a nuevas formas de recrearse. Además se propondrá la práctica de deportes que no suelen realizarse en las instituciones deportivas de la ciudad.



En cuanto a las actividades artísticas, se dispondrá de un espacio para que cada intérprete pueda demostrar su desempeño.



También se dará la merienda a quienes asistan.



“La idea es que la familia pueda acompañar, fomentando la no competencia. No buscaremos que haya un ganador, sino que se priorizará el goce recreativo”, explicó Virginia Scandalo.



El primer encuentro será el domingo 16 de julio en barrio Villa del Parque (en el predio de La Ganadera).