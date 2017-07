Se presentó la Lista Adelante en Rafaela

“Mientras en el país vemos dirigencias políticas con denuncias de corrupción o de conflictos de intereses, en el Frente Progresista tenemos años de un modelo de gestión que no tiene ningún problema ético” resaltó Contigiani.

La lista Adelante está compuesta por Luis Contigiani, Raul Bastia, Alicia Ciciliani, Juan Cruz Cándido, Diego Paladini, Gabriela Sosa, Ezequiel Brochi, Alejandro Merindol y Verónica González.

En su discurso, Contigiani, señaló: “Hay una noticia de estas horas que debe alarmar a toda la dirigencia política del país. La UCA informó que en la Argentina hay 7.600.000 niños pobres. Es decir, 6 de cada diez chicos en nuestro país están por debajo de la línea de la pobreza. Tenemos que a pensar en esto, sin importar a qué partido pertenecemos, porque en algo hemos fallado como sociedad”.

El precandidato del Frente Progresista indicó: “El único camino que tenemos para saldar esta crisis, que no empezó ahora sino que viene de años, es la inclusión. Y es poner la economía al servicio del hombre y no al revés. Para eso tenemos que profundizar todo lo que se pueda hacer en pos del desarrollo humano, de una democracia social, que se pueda tocar con las manos. Y en Santa Fe tenemos la receta: mientras en el país vemos dirigencias políticas con denuncias de corrupción o de conflictos de intereses, en el Frente Progresista tenemos años de un modelo de gestión que no tiene ningún problema ético”.

En la misma línea, Contigiani detalló lo hecho en Santa Fe en materia de políticas sociales: “En la provincia de Santa Fe no eliminamos pensiones ni recortamos derechos, sino que los ampliamos. Pusimos en marcha el Plan Abre, tenemos un Estado presente y cerca de los más humildes. Acá nuestro pueblo se cura, tenemos el mejor sistema de salud pública del país, estamos construyendo 8 hospitales. Defendemos la educación pública, hacemos escuelas, tenemos el Plan Vuelvo a Estudiar, llamamos a nuestros jóvenes para ayudarlos en sus proyectos. Este es el camino, no queda otra que insistir y profundizarlo”.

Durante la presentación, Omar Martínez resaltó la figura del ministro de la Producción por sus “valores éticos, su honestidad intelectual y su forma de hacer política: recorre el territorio, conoce cada rincón de la provincia: uno defiende lo que conoce profundamente. Luis cree profundamente en un Estado cercano al vecino, que garantice derechos. Cree en nuestras pymes, en nuestras cooperativas, en los trabajadores como motores de un desarrollo verdadero e integral. Luis va a ir al Congreso a defender a los santafesinos”.

El encuentro se realizó en el Centro Cultural Ben Hur de Rafaela y contó con la presencia de dirigentes y militantes de la región. Natalia Enrico (concejala) y toda la lista Adelante de Rafaela; de Sunchales se hicieron presentes Andrea Ochat (concejala), Luciana Paredes (precandidata a concejal) el intendente Gonzalo Toselli, y varios dirigentes; presidentes comunales (Sergio Sola de Eusebia, Gonzalo Aira de San Vicente, Nicolas Lungo de Egusquiza, Emiliano Bocco de Presidente Roca, Alejandro Ambort de Susana, entre otros) y precandidatos de varias localidades del departamento Castellanos. Se encontraban el concejal Lisandro Mársico y el precandidato a concejal por el PDP, Alejandro Zeballos.