Inauguran el nuevo acceso a Santa Clara de Saguier

Lifschitz recordó que desde Santa Clara, “antes de ser gobernador me plantearon la necesidad de la obra y esos pedidos se repetían en muchos pueblos de la provincia de Santa Fe, en muchas regiones productivas con rutas que no habían tenido intervenciones en años, deterioradas por el tránsito y las cargas, así como en otras porque en su momento no habían sido bien hechas".

“El acceso a nuestro pueblo es como el acceso a nuestra casa. Si la vereda esta toda rota es difícil entrar a nuestra casa, no la podemos mostrar, es peligrosa. Por eso tiene tanta importancia un acceso: es mucho más que una ruta, que un camino; es la puerta de entrada al pueblo y nos muestra un pueblo más pujante y estoy seguro de que Santa Clara de Saguier seguirá siendo una locomotora de esta región”, enfatizó.

“Estamos convencidos de que todos los pueblos son importantes y sobre todo en estos pueblos donde se genera tanto trabajo, donde hay tanto esfuerzo acumulado con el paso de los años y donde se construye de abajo para arriba la riqueza del país. A veces eso no se percibe desde las grandes ciudades, no se ve desde Buenos Aires todo lo que produce la provincia de Santa Fe y todo lo que le aporta en trabajo y riqueza a la Argentina”, continuó.

El Gobernador sostuvo: “A pesar de los avatares de la economía, la provincia de Santa Fe siempre se pone de pie con sus pequeños empresarios y productores, sus cooperativas e industrias, esos que se recuperan rápidamente y empiezan de nuevo. Por eso hoy tenemos expectativa y por eso es que la economía de Santa Fe fue la única que el año pasado creció un poquito cuando todas las provincias fueron para atrás".

“Nosotros tratamos de hacer lo nuestro apoyando el esfuerzo de ustedes. Cuando inicié mi gestión dije que iba a triplicar el presupuesto de la Provincia en la obra pública y no solo que lo hemos triplicado sino que lo hemos aumentado aún más. Este año vamos a invertir más de 20 mil millones de pesos en obras en toda la Provincia. Tenemos más de mil obras en marcha en los 19 departamentos y en las 363 localidades de toda la Provincia”, afirmó.

Por último, remarcó: "Se necesita que todos crezcan con igualdad de condiciones y oportunidades de desarrollo, esa es la gran apuesta que estamos haciendo con el ministro Luis Contigiani, estando al lado de cada empresa que ha tenido dificultades, al lado de los productores con financiamiento, con asistencia, ayudando con gestiones porque en definitiva ese trabajo de cercanía es lo que da resultado”.

Por su parte, el presidente comunal de Santa Clara de Saguier, Sebastián Rancaño, dijo: “Hoy es un día muy importante y emotivo para nosotros. Hoy es un placer, a los momentos duros los vivimos un año atrás”.

El funcionario recordó: “En abril de 2016 debíamos resolver la situación de nuestro acceso. Tuvimos la suerte de tener un Gobierno provincial que tomó en serio nuestro pedido porque a nosotros la historia siempre nos contó otra cosa: la historia nos venía diciendo que porque éramos un pueblo chico no teníamos acceso a una obra de estas características. Hoy quiero reivindicar a este Gobierno provincial que nos viene a dar esperanza”, concluyó.

PRESENTES

También estuvieron el ministro de Infraestructura y Transporte, José Garibay; el ministro de la Producción, Luis Contigiani; la diputada nacional Alicia Ciciliani; los diputados provinciales Clara García y Omar Martínez; el presidente comunal de Colonia Cello, Jorge Enrico; el subsecretario de Coordinación del Ministerio de Gobierno y Reforma del Estado, Luciano Caturelli; autoridades provinciales y locales; presidentes comunales de la zona; representantes de entidades; alumnos, docentes y vecinos de la localidad.