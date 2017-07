EL FPCY interpondrá un recurso de amparo por la publicidad electoral

De esta manera, el 40% de la publicidad será de la Provincia de Buenos Aires; 10% de Capital Federal (CABA); y el 8% para Santa Fe, Córdoba; mientras que 15 Provincias tendrán el 1%.

Es así como cada 100 avisos, habrá 40 de la Provincia de Buenos Aires, 10 de CABA, 7 de Santa Fe, Córdoba y 1 de otras Provincias. Entonces, todo el país verá la mayoría de los spots de los candidatos de Buenos Aires (Cristina, Massa, Randazzo, Bullrich) y de Capital Federal (Carrió, Losteau, Filmus).

Hasta ahora, esos 43 canales que son señales nacionales (TN - A24 - C5N - los de Deportes, cine, gourmet, Argentinísima satelital) que se ven en todos los cables del país, solo difundían publicidad gratuita de los candidatos presidenciales por ser una elección de distrito único.

Nacionalizan la campaña, vulneran el federalismo y distorsionan la elección porque la gente no va a saber si estará votando a Cristina, Bullrich etc. en lugar de Contigiani, Cantard, Rossi, etc.