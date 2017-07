Lanzamiento: Volvo XC90 D5 (diésel) en Argentina

La segunda generación del XC90 significó una revolución para Volvo, ya que fue desarrollada bajo la nueva plataforma modular SPA (que utilizarán todos los modelos de la marca) y significó el punto de partida de la renovación de toda la gama de productos de la firma escandinava. Además, tenía la difícil tarea de reemplazar a su exitoso antecesor, que había logrado muy buenos niveles de venta, incluso en nuestro país.

Es por eso que Ditecar, representante en Argentina de Volvo y Jaguar/Land Rover -luego de la llegada de la versión naftera T5-, apuesta fuerte por esta nueva variante turbodiésel D5. Disponible en el nivel de equipamiento Momentum, se ubica un escalón por debajo de la más lujosa Inscription, por lo que también su valor resulta más accesible.

A nivel de diseño, la XC90 fue también la que inauguró la nueva filosofía de diseño de Volvo, caracterizada por trazos simples y marcados, que le transmiten elegancia y deportividad a la figura de este gran SUV de casi 5 metros de largo (4.950 mm). En la trompa se destaca su imponente parrilla cromada con el rediseñado logo de la marca; de perfil llaman la atención su cintura alta y los tradicionales “hombros” -dibujados por una línea que recorre todo el lateral por encima de las manijas de las puertas- junto con las llantas de aleación de 19 pulgadas, mientras que en la parte trasera, las luces envolventes remarcan su personalidad. Como particularidad, las primeras unidades cuentan con faros delanteros halógenos, pero desde el próximo embarque dispondrán de los vistosos faros de Led con su característica firma luminosa que la marca denomina Martillo de Thor.

El Interior del Volvo XC90 sorprende por su calidad, materiales y equipamiento

En el interior, lo primero a destacar es el nivel de calidad de materiales. Realmente impresiona la delicada ambientación, terminaciones y abundantes superficies soft touch. Con un estilo típicamente sueco, no vamos a encontrar un habitáculo que sorprenda por lo arriesgado de su diseño pero sí por el esmero en cada detalle, como el selector de modos de conducción. Equipa climatizador automático de 4 zonas, asientos con regulación eléctrica (delanteros calefaccionados), volante multifunción, tapizado de cuero, control de velocidad crucero adaptativo, sistema multimedia con pantalla de 12,3” con navegador, Apple Car Play y Bluetooth, sistema de estacionamiento asistido (paralelo y perpendicular), asistente al arranque y descenso de pendientes, sensor de lluvia, techo panorámico y head up display como ítems principales. Sólo resigna el sistema de visión de 360° y el equipo de sonido Bowers&Wilkins de la versión Inscription.

El sistema multimedia de la XC90 posee una pantalla de 12,3” con navegador, Apple Car Play y Bluetooth y sistema de estacionamiento asistido

Imposible no dedicar un párrafo a la dotación de seguridad, un aspecto esencial para Volvo que pretende que no haya heridos graves ni víctimas mortales en accidentes protagonizados por sus autos como meta para 2020. Ofrece exactamente los mismos dispositivos y asistencias a la conducción que la tope de gama: city safety (frenado automático en ciudad) con detención en intersecciones y detección de peatones día/noche, Run Off Road Protection Package (Protección ante salidas del camino), BLIS(alerta de tráfico cruzado), aviso de colisión frontal y trasera, sensor de presión de neumáticos, RSI (reconocimiento de señales viales), sistema WHIPS (protección contra latigazos cervicales), SIPS (protección contra impactos laterales), estructura del habitáculo reforzada, airbags frontales de inflado de dos etapas, airbags laterales, de cortina y de rodilla para el conductor, freno a disco en las cuatro ruedas con ABS/EBD/BA, DSTC (control de tracción y estabilidad), IDIS (sistema inteligente de información al conductor), cinturones inerciales con pretensores y anclajes Isofix.

El Volvo XC 90 dispone del sistema City Safety con detección de peatones y animales dia/noche

La gran novedad de esta versión se encuentra debajo del capot, un propulsor diésel bi-turbo de cuatro cilindros, que desarrolla 235 CV a 4.000 rpm y un torque de 480 Nm entre las 1.750 y 2.250 rpm. Entre sus innovaciones técnicas, se destaca el sistema Power-Pulse, que inyecta aire en el colector de escape y ayuda a girar el turbocompresor rápidamente para tener una respuesta inmediata apenas se pisa el acelerador, evitando el retardo –o lag- habitual de los motores turbo. Se acopla a unatransmisión automática ZF de 8 velocidades y sistema de tracción integral AWD. Con esta mecánica, la XC90 D5 acelera de 0 a 100 en 7,8 segundos, alcanza una velocidad máxima de 230 km/h y logra un consumo combinado de 5,7 litros cada 100 kilómetros, según datos oficiales. Mención aparte para la autonomía: 1200 km.

El sistema Drive Mode permite seleccionar el modo de conducción más adecuado de acuerdo al terreno y al estilo del conductor: Eco, Comfort, Off Road y Dynamic

Sobre su lanzamiento Ignacio Pierrez, Manager de Volvo Cars Argentina, en diálogo con 16Valvulas.com.ar afirmó: “Tenemos muy buenas expectativas en esta nueva XC90 D5. Estimamos vender para lo que queda de este año unas 10 o 15 unidades. Hace rato teníamos ganas de traer esta versión diésel porque cuando presentamos la naftera mucha gente nos preguntó si íbamos a comercializar una variante de este tipo y finalmente llegó el momento. Además, a un precio bastante interesante, teniendo en cuenta que los competidores están un poco más arriba. En un año completo podemos llegar a vender alrededor de 30 unidades, incluso 40, pero todo depende de la situación económica”.