Docentes universitarios no iniciarán las clases en el segundo cuatrimestre

Laura Ferrer Varela, titular de Coad, negó que la medida de fuerza implique perder el ciclo lectivo 2017. "Este paro es a nivel nacional en todas las universidades del país. Pero falta una instancia que es un congreso donde vamos a fijar cómo vamos a implementar este paro".

"Tuvimos una oferta salarial en una reunión que fue nefasta. Lo único que hicieron las autoridades fue dilatar los tiempos y solamente otorgaron un aumento del dos por ciento", sostuvo Ferrer Varela. La dirigente aseguró que "no se perderá y nunca se perdió el ciclo lectivo porque hubo paro. Nosotros no vamos a empezar el segundo cuatrimestre y vamos a ir evaluando momento a momento. No creo que el gobierno recapacite. No es necesaria la cantidad de contenidos que se dictan sino el concepto de lo que estamos aprendiendo", añadió.