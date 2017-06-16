Acto alusivo al Día del Libro en la Casa de la Cultura

General 16/06/2017
Fueron entregados libros en forma rotativa a tres bibliotecas escolares. Este año correspondieron a las Escuelas N°1212, 1213 y Jardín N° 274. Las instituciones que donaron fueron: Centro de Estudios de la Lengua, Centro de Maestros Jubilados y Subcomisión de Damas del Club Unión.
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El acto comenzó con lectura de poemas y fragmentos literarios, con apoyatura de imágenes. Anexó en el final la palabra cantada, a través de profesora y alumnas del Liceo Municipal.

LECTORES ESCOLARES 2017

Fue entregado un DIPLOMA DE HONOR a los padres de estos alumnos lectores:

ESCUELA N° 1213 “COMUNIDAD ORGANIZADA”: ANTONELLA ACOSTA, NERINA ANRÍQUEZ, JOSEFINA SPENGLER,  VALENTINA GHIBAUDO.

ESCUELA N° 6388 “JUAN B. V. MITRI”: SEBASTIÁN MANSILLA, CLAUDIA BACH, SANTIAGO ROJAS, AGOSTINA  MANSILLA.

ESCUELA N° 1043 “SAN JOSÉ”: PILAR DOVIS, IRINA BOICO.

ESCUELA N° 379 AMEGHINO”: CAMILA ACOSTA, PRISCILA LEZCANO, BALTAZAR FONTANESSI LÓPEZ, MARINA FRANCHINO, MÁXIMA CIPOLATTI.

ESCUELA N° 6169 “GRAL. SAVIO”: ALEXIS BALDERRAMA, CATALINA UNREIN

ESCUELA N° 1212 “P. DE ROCHDALE”: LEÓN ROTANIO, JORGE ENRICO.

LECTORES DE BIBLIOTECAS POPULARES:

Los más asiduos lectores recibieron una constancia como reconocimiento

BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL “PEDRO ECHAGÜE”: VALENTÍN AICARDI, CARINA PAROLA DE GUGLIELMONE

BIBLIOTECA “LISANDRO DE LA TORRE”: ANA MARINI DE BERTOLDI

BIBLIOTECA “JUAN B. ALBERDI”: SILVIA ALOCHIS DE BENAVÍDEZ; GLADIS ALASSIA

BIBLIOTECA “NELSON MANDELA” (ATILRA): DORA SCHERANO, ELSA ALLASSIA

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