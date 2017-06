Horas de intensas definiciones políticas

El propio Gobernador Miguel Lifschitz acompañando el acto de lanzamiento de Jatón junto a sus ministros y toda la plana mayor del socialismo, el radicalismo NEO y los demás Partidos aliados le insufló el aire provincial que ameritaba un acontecimiento de esta naturaleza: Lifschitz va por las barbas del Intendente Corral disputándole su propio territorio; en su discurso el Gobernador tiró la gorra más lejos aún: descontando el triunfo de la lista del FPCyS liderada por Jatón le pidió que se prepare para disputar la intendencia en el 2019.

En representación del Presidente de la Cámara de Diputados Antonio Bonfatti (de viaje) el jefe de la bancada socialista Rubén Galassi expresó su optimismo por Jatón: “no tenemos dudas de la gran elección que va a hacer, con lo cual va a resultar electo él y otros dirigentes que van en la lista. Nuestro proyecto es claro, queremos que los vecinos vivan bien en el centro pero que también vivan bien en los barrios”.

Galassi criticó a los dirigentes políticos que acusan al socialismo de haber defendido al kirchnerismo: “Con Binner a la cabeza, fuimos la única provincia que concurrimos a la Corte Suprema de Justicia a hacerle un juicio al Gobierno Nacional para reclamar lo que nos correspondía como provincia y que ganamos. En esos tiempos, -recordó Galassi- estaba lleno de obsecuentes en el resto del país, que ahora se pelean por ver quién le pega más a Cristina”.

“Nunca vamos a convalidar la corrupción del kirchnerismo, ni su intolerancia a los que pensaban distinto, ni su mirada amigo-enemigo como hicieron con la provincia de Santa Fe; pero tampoco vamos a convalidar las políticas de Mauricio Macri, como lo que están haciendo con las pensiones a los discapacitados porque en la familia hay una persona que tiene un trabajo en blanco, eso es una aberración”, agregó el diputado.

Boasso va por Corral

El intendente de Sta Fe y titular del Partido a nivel nacional aún es reprendido por no haber encabezado él mismo la lista de diputados nacionales por Santa Fe, evitando de esa manera la interna a la que lo llevará el temperamental concejal rosarino Jorge Boasso.

Precisamente Boasso acusó a Corral de pretender proscribirlo de la puja electoral, pidió su renuncia al cargo y hasta amenazó con denunciarlo penalmente por considerar que implementa "prácticas cercanas a la ilegalidad". El ex- compañero de fórmula de Miguel del Sel continuó con sus críticas hacia Corral: "Corral está demostrando que lo que menos tiene es entidad para presidir la UCR. Y hay una sumatoria de hechos llamativos: se auto designó jefe de campaña de Cantard y manda a decir que es imposible que me presente porque no tengo 8 mil fiscales. Está dando un mensaje claro de que, como estructura partidaria, no cuidará la transparencia de los comicios. Entonces, puedo pensar que me van a robar los votos", advirtió el concejal.

Tras enfatizar que lo de Corral "es algo nunca visto de parte del presidente de un partido, que debe ser imparcial y permitir que las listas compitan con total libertad en las Paso", Boasso le endilgó al líder radical "acciones tendientes a obstaculizar candidaturas".

Habló Barletta.

Desde que se supo que Albor Cantard lo reemplazaría como primer candidato a Diputado nacional, Mario Barletta se llamó a silencio, mascullando la bronca, dicen algunos. Ahora habló para decir que "en todo momento y como lo hice desde un principio, puse mis mayores esfuerzos por lograr una lista de unidad dejando de lado legítimas aspiraciones personales, sin embargo, no ha sido posible. Por lo cual, he decidido continuar con mis funciones y responsabilidades hasta completar mi mandato como Diputado Nacional de la Unión Cívica Radical – Cambiemos.

Respecto a las versiones periodísticas de ofrecimientos y/o aceptación de cargos, considero necesario aclarar que no es el momento oportuno para el análisis de dichos temas ni definiciones políticas. Boasso había dicho que a Barletta le ofrecieron "desde las embajadas en Uruguay o Paraguay, y hasta una secretaría de Estado".