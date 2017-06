Generar conciencia para crear un planeta más sostenible, seguro y próspero para la humanidad

El Pacto Global Argentina es una red conformada por más de 500 empresas, organizaciones educativas y de la sociedad civil que se comprometen a cumplir con diez principios para respetar los derechos humanos, los mejores estándares laborales, el medio ambiente y la lucha contra la corrupción.

El primer panel se refirió a la Agenda 2030, presentando casos de empresas y estuvo conformada por Néstor Abatidaga, director General Corporativo Grupo Sancor Seguros; Gonzalo Toselli, intendente de Sunchales; Andrea Ávila, CEO de Randstad para Argentina y Uruguay representante de la Mesa Directiva de Pacto Global Argentina; y René Mauricio Valdés, coordinador Residente del Sistema de Naciones Unidas en Argentina y Representante Residente del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo en Argentina (PNUD). Moderador: Flavio Fuertes, oficial de programa del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y Punto Focal de la Red Argentina del Pacto Global de Naciones Unidas.

El segundo panel analizó cómo las empresas le están sacando provecho a la agenda de Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Participaron Betina Azugna, gerente de Responsabilidad Social Empresaria frl Grupo Sancor Seguros; Ethel Zulli, gerente de Sustentabilidad en Renault Argentina; Andrea Dala, gerente de Área de Comunicación Externa y RSE Acindar; y Julio Sotelo, director - socio en AG Sustentable - GRI Data Partner. Moderaror: Lic. Fernando Solari, Representante del Clúb Atlético Atlas, consultor y autor sobre temas de RSE.

¿Qué es el Pacto Global?

Con más de 8,000 participantes de todo el mundo, el Pacto Global de Naciones Unidas se está convirtiendo en el primer foro internacional sobre temas relacionados con la globalización.



Lanzado en 1999 por el Secretario General de Naciones Unidas, Kofi Annan, y puesto en marcha oficialmente en la sede de las Naciones Unidas en julio del año 2000, el Pacto llama a las compañías a adoptar diez principios universales relacionados con los derechos humanos, las normas laborales, el medio ambiente y anticorrupción.



Esta iniciativa aspira, según las palabras del ex Secretario General Kofi Annan, a contribuir a la emergencia "de valores y principios compartidos que den una cara humana al mercado global". Para esto, a través de la asociación de compañías, organizaciones de las Naciones Unidas, trabajadores, organizaciones no gubernamentales (ONG’s) y otros actores se quiere construir un mercado global más inclusivo y más equitativo.



Tienen injerencia en el Pacto los gobiernos, que definen los principios que guían la iniciativa; las compañías cuyas acciones se pretende influenciar; los trabajadores que son los que producen; la sociedad civil que se beneficia si hay empresas socialmente responsables; y Naciones Unidas que provee el foro global.



Por su parte, las compañías que participan en el Pacto Global son diversas y representan diferentes industrias y regiones geográficas. Pero tienen dos características comunes: todas están en posiciones de liderazgo y todas aspiran a manejar el crecimiento global de una manera responsable que considere los intereses de un amplio espectro de grupos interesados incluyendo empleados, inversionistas, clientes, grupos sociales, industriales y comunidades.



Ya que es una iniciativa del Secretario General de la ONU, la Oficina del Pacto Global en Nueva York juega un rol importante. También las 5 Agencias de la ONU que participan del Pacto: la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos, la Organización Internacional del Trabajo, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente y la Oficina de la ONU contra las Drogas y el Crimen.



El Pacto no es un instrumento regulatorio o un código de conducta con fuerza legal. Tampoco es un foro para la formulación de normas y prácticas de gestión o un refugio que permite que las compañías firmen sin demostrar su adhesión a los principios del Pacto y resultados concretos. Se trata de una iniciativa a la que los participantes ingresan voluntariamente y que provee un marco general para fomentar el crecimiento sustentable y la responsabilidad cívica de empresas comprometidas y creativas.



Los 10 principios del Pacto Global derivan de:



La Declaración Universal de Derechos Humanos

La Declaración de Principios de la Organización Internacional del Trabajo relativa a los Derechos Fundamentales en el Trabajo

La Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo

La Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción

Los principios del Pacto Global son:



Derechos Humanos



1. Apoyar y respetar la protección de los derechos humanos proclamados a nivel internacional;

2. No ser cómplice de abusos de los derechos humanos.



Normas Laborales



3. Apoyar los principios de la libertad de asociación y el reconocimiento de los derechos a la negociación colectiva;

4. Eliminar todas las formas de trabajo forzoso y obligatorio;

5. Aboliar cualquier forma de trabajo infantil;

6. Eliminar la discriminación en materia de de empleo y ocupación.



Medio Ambiente



7. Apoyar el enfoque preventivo frente a los retos medioambientales;

8. Promover una mayor responsabilidad ambiental; y

9. Alentar el desarrollo y la difusión de tecnologías inocuas para el medio ambiente.



Anticorrupción



10. Actuar contra todas las formas de corrupción, incluyendo la extorsión y el soborno