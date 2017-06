Los candidatos ya están en las gateras y no habría PASO en Sunchales

Si bien estas poco más que 24 horas serán cruciales para culminar las negociaciones, ya que a la medianoche de este viernes 9 finaliza el plazo de preinscripción partidaria ante las autoridades electorales, ya se encuentran prácticamente definido los partidos y los principales candidatos que llevarán las listas. Si no hay ningún cambio sorpresivo, no habrá PASO en el orden local programado para el 13 de agosto, ya que no existiría interna partidaria. Recordemos que las elecciones generales se llevarán a cabo el 22 de octubre y renovarán 3 bancas. Quienes cumplen con los períodos legislativos respectivos son: Oscar Girard, Carolina Scarafía y Leandro Lamberti. Estos dos últimos intentarían la reelección, aunque Lamberti es el que más chance tiene porque encabeza la Lista del Frente Progresista.

-El exconcejal Leandro Migliori fue el primero que lanzó la piedra. A fines de marzo, oficializó su postulación en el espacio que lidera el diputado provincial Luis Rubeo. Irá por fuera del Partido Justicialista, el espacio político se llama "Unión Celeste y Blanco" y lo acompañarán Larri Zlauvnen y Mariana Fenoglio en el segundo y tercer lugar respectivamente.

-Oscar Trinchieri fue otro de los candidatos que se conoció tempranamente su anhelo por ocupar una banca en la legislatura local. Irá con el tradicional Partido de Acción Vecinalista Sunchalense y el segundo lugar sería ocupado por Gabriela Vila, ex funcionaria de "Pancho" en el último período como Intendente.

-En el Frente Progresista persisten algunas dudas pero todo parece indicar de que no habrá internas entre el Ateneo Sunchales y el socialismo. Si bien en un momento se especuló si Leandro Lamberti, actual presidente del Concejo Municipal, podría revistar en un cargo en el Ejecutivo, finalmente se confirmó que intentará renovar su banca encabezando la Lista del FPCyS. Por parte del oficialismo también se han confirmado las postulaciones de Carolina Scarafía, actual concejal que reemplaza a la renunciante Cecilia Ghione, y Graciela Hess. En la otra vereda, el socialismo habría aceptado ir con lista unificada y pretende el segundo lugar. Si acepta la propuesta, la abogada Luciana Paredes sería de la partida y Scarafía ocuparía el tercer lugar. Las negociaciones iban a proseguir este jueves y fuentes de los dos partidos confiaron a El Eco de Sunchales que la intención era conseguir la unidad.

-El Justicialismo, después de un largo tiempo, irá unido. El último exintendente, Ezequiel Bolatti liderará la nómina del PJ que la conformarán candidatos de la Agrupación 20 de Junio y la Unidad Básica "Gaby Miretti". Fernanda Roca ocuparía el segundo lugar. Fueron factores claves para alcanzar la unidad, la realidad del peronismo santafesino donde su congreso definió que todos jueguen por dentro y la apertura que mostró el secretario general de la UB, Daniel Ponce.

-El PRO también presentará una sola lista pero no fue por alcanzar la unidad precisamente. Y llevará, hasta ahora, a la única mujer que encabeza una nómina de los 6 partidos que los sunchalenses podrán optar en las elecciones generales. Se trata de la productora agropecuaria Marita Ferrero, que tuvo sus minutos de fuerte exposición mediática, cuando le escribió una carta al presidente Mauricio Macri y el mandatario recorrió unas semanas más tarde el campo familiar en Colonia Fidela. Es integrante de la Comisión Directiva de la Sociedad Rural de Sunchales y será acompañada por Carlos Cipolatti, el empresario que maneja los destinos de Peón Cercas Eléctricas. Precisamente, "Caio" Cipolatti y Raúl Cagliero lideran una de las líneas políticas del PRO; la otra está representada por Jorge Chiabrando, donde se meneó la candidatura del periodista Lucas Gaggi. Pero esa postulación estaría descartada, ya que esa agrupación se inclinaba por una lista única.

-El PDP también jugará pero, si bien ratificó su pertenencia al Frente Progresista, lo hará por fuera a nivel local. Como lo ha hecho en las dos últimas elecciones, se presentará como Coalición Demócrata, en alianza con la Coalición Cívica. El nombre del histórico Néstor Mosso viene sonando desde hace tiempo pero podría haber una sorpresa. Ayer estuvieron reunidos los dirigentes con posibles candidatos que competirían por primera vez en la arena política. Había muchas expectativas en el demoprogresismo y la respuesta de los postulantes se produciría durante esta mañana. Si la respuesta fuera positiva, es un interrogante si Néstor Mosso acompañaría a los noveles candidatos. En caso contrario, crecen las chances del exconcejal.

Solo resta aclarar que en este lapso que resta para la presentación de las listas, pueden surgir algunos cambios de último momento que modificarían el panorama político descripto.